Cîțu: A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Soluția e în discuțiile din coaliție

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că PNL nu negociază cu PSD, considerat de acesta “cel mai mare dușman al poporului român” și avertizează că a negocia cu social-democrații, făcând referire la USR PLUS, “înseamnă a negocia împotriva poporului român”.

„PNL nu va negocia cu cel mai mare dușman al poporului român. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român.

Orice soluție pentru situația în care ne găsim astăzi trebuie negociată în coaliția de guvernare, nu în afara ei. Fac apel la responsabilitate, maturitate, pentru că avem decizii importante de luat în perioada următoare.

PNRR va fi aprobat în următoarele săptămâni și trebuie implementat. Trebuie să avem actul normativ pentru compensarea facturilor românilor la finalul anului, legea consumatorului vulnerabil...Soluția e în discuțiile din coaliție”, a afirmat premierul Florin Cîțu, înaintea ședinței liberalilor din Parlament.

Vicepremierul Dan Barna spune că susținerea de către USR PLUS a unei moțiuni de cenzură depuse de PSD este „o opțiune”. La Digi24, vicepremierul a mai spus și că membrii USR PLUS ai guvernului Cîțu nu vor demisiona din guvern decât dacă moțiunea va eșua - „Demisiile noastre sunt pe masă. Este o chestiune de tehnicalitate”.

El spune că USR PLUS se bazează pe voturile AUR, dar nu consideră acest lucru o colaborare. „Nu există nicio colaborare cu AUR. Discuția a fost să susțină moțiunea USR PLUS. Susținerea înseamnă semnarea”, a spus copreședintele USR PLUS.

PSD va vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de AUR și USR PLUS, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. El adaugă că nu va susține un guvern minoritar condus de Florin Cîțu.

Editor : Alexandru Costea