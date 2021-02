Cîțu: Am descoperit sporuri despre care nu știam că există. Am vrut să reduc salariile la CEC și EximBank, dar am fost blocat de sistem

Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri, după ședința de Guvern, că are în vedere tăierea sporurilor bugetarilor după ce a descoperit sporuri despre care nici nu știa că există. Acesta a spus că a avut în vedere tăierea salariilor de la CEC și EximBank în perioada în care era ministru al Finanțelor, dar a fost blocat de sistem. „Nu voi renunța”, a precizat premierul.

„Am descoperit sporururi despre care nu stiam ca exista Cea mai importantă modificare este să faci legătura între perfomanță și venit. Sporurile azi sunt date după ureche. Vom introduce criterii de performanță. Sporurile le vom lega de performanță”, a declarat premierul.

Acesta a spus că vor dispărea mai multe sporuri pentru condiții vătămătoare.

„Condițiile vătămătoare sunt lucruri pe care noi le facem zi de zi...să scrii la calculator. Vor dispărea. Anul acesta vom începe cu o limtare și de anul viitor vom așeza lucrurile. Sporurile sunt bune, dar doar atunci când sunt legate de criterii de performanțe. (...) Cheltuielile de persoanal s-au dublat. Trebuie să reașezăm economia României”, a declarat Cîțu.

Întrebat despre salariile de la Autoritatea Rutieră, după ce presa a scris despre salariile de acolo, premierul a precizat că că trebuie redus numărul persoanelor aflate în consiliile de administrație.

„Reforma va include și sistemul de salarizare. Ar trebui să reducem numărul celor din consilile de administrație. Eu am vrut să reduc salariile la CEC și EximBank când am fost ministru al Finanțelor și am fost blocat de sistem. Nu renunț”, a mai declarat Florin Cîțu.

Editor : R.K.