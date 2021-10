Cîțu, apel la USR și PSD: Să lase deoparte interesele politice, măcar în această perioadă critică

Preşedintele PNL și premierul interimar, Florin Cîţu, afirmă că responsabilitatea este singura soluţie şi le transmite reprezentanţilor USR şi PSD să lase deoparte interesele politice în această perioadă critică.

„Responsabilitate - aceasta este singura soluţie în acest moment. Cei de la USR şi PSD trebuie să înţeleagă şi să arate că pot lăsa deoparte interesele politice, măcar în această perioadă critică. L-am propus pe Nicolae Ciucă pentru formarea noului Guvern, am dovedit responsabilitate şi dorinţa de a găsi soluţii.

În acest moment nu trebuie să fie vorba despre negocieri obscure sau despre persoane. Şi, mai important, trebuie să şi arătăm că suntem dispuşi să facem ceea ce spunem. Mesajul PNL este unul foarte clar: România are nevoie de responsabilitate, stabilitate şi liberalism!", a scris Florin Cîţu, duminică, pe Facebook.

Anterior, Cîțu a declarat că este momentul ca partidele care au votat moţiunea de cenzură să susţină un guvern PNL-UDMR, după ce liberalii l-au susținut pentru funcţia de premier pe Nicolae Ciucă.

„Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul! Acum avem şansa să arătăm că suntem responsabili - şi cei de la PSD, şi cei de la USR -, să trecem România prin iarnă. Eu am arătat că sunt responsabil şi am făcut acel pas, am venit cu un alt premier, PNL a înţeles momentul. E momentul ca şi alte partide care au votat moţiunea pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum şi să spună da, mergem şi susţinem un guvern al PNL şi UDMR”, a afirmat Cîţu, duminică, la intrarea în sediul central al partidului.

Totodată, Florin Cîţu a anunţat că nu va face parte din viitorul Executiv, dar lucrează împreună cu premierul desemnat pentru conturarea unei majorităţi care să susţine Guvernul.

