Cîțu: Aseară am discutat că nu va mai fi niciun atac din partea PSD. Eu nu cred că astăzi își permite cineva să mai atace PNL

Președintele PNL Florin Cîțu a declart joi că în ședința Coaliției de miercuri seara liderii au stabilit să nu se mai atace public. Joi dimineață, însă, ministrul Finanțelor și președintele PSD au continuat schimbul de replici cu colegii liberali. Câciu la atacat pe Cîțu în legătură cu declarațiile acestuia despre situația financiară, iar Marcel Ciolacu a catalogat declarațiile lui Cîțu drept „fandoseli”. Social democrații l-au criticat, de asemenea, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Aseară la Coaliție s-a spus foarte clar că nu se va mai ataca, nu va mai fi niciun atac la un membru liberal din partea Partidului Social Democrat. Eu nu cred că astăzi își permite cineva să mai atace Partidul Național Liberal. Nu am văzut discuțiile, nu cred că domnul Ciolacu a atacat un ministru al PNL când aseară am avut o discuție clară în care am spus că nu atacăm pe nimeni”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta s-a referit, din nou, la situația de la ministerul Finanțelor, și a transmis că este „îngrijorat de direcția în care mergem”.

„Eu am spus doar că sunt îngrijorat de direcția în care mergem. Și nu doar eu, și Românii. Rata inflației este cu mult peste ținta asumată de banca centrală. O inflație de 8,2% anul trecut, o rată care eu cred că va crește și ar putea ajunge la 10% este o inflație foarte mare. În guvernarea pe care am condus-o eu țin minte că rata inflației nu a fost cea mai mare din UE. Mi-aduc aminte că dobânzile erau mari când am preluat guvernarea, ele au scăzut. Mi-aduc aminte că ne-am împrumutat la dobânzi negative, chiar de două ori. Eu sper și vreau să cred că și acum se poate face așa ceva. Poți să te împrumuți la dobânzi din ce în ce mai mici dacă dai piețelor financiare o perspectivă de încredere. În momentul în care încep să crească dobânzile, crește neîncrederea din partea instituțiilor care te finanțează. O inflație mare înseamnă antrenarea cererii pentru slarii mai mari, o creștere a dobânzilor și dacă se duc peste 10% chiar avem probleme. De aceea am fost eu îngrijorat, și agenția Fitch am văzut că e îngrijorată, dar ca să nu mai fie nimeni îngrijorat trebuie o perspectivă. Există o perspectivă de scădere a dobânzilor? Care este ea? Există o perspectivă de scăderea a inflației? Care este ea? Acestea vin de la instituțiile statului. Dacă, de exemplu, în decembrie deficitul bugetar a crescut cu 2-3 puncte procentuale asta arată că intrăm într-o nouă paradigmă în care folosim cheltuielile bugetare pentru a crește economia, și nu investițiile. Anul trecut vă aduc aminte că la începutul anului era estimată o creștere de 4%, terminăm cu mult peste. Se poate atunci când vrem”, a declarat liderul PNL.

„Nu am pomenit niciodată FMI sau recesiune. Orice om care lucrează în piața financiară știe că atunci când un ministru menționează FMI și recesiune înseamnă că s-a discutat în ministerul respectiv deja cu instituțiile internaționale. Este un semnal îngrijorător să menționeze astfel de lucruri. Este o cutumă. Vreau să cred că nu a fost făcută o declarație de la un minister atât de important care să menționeze cele două lucruri”, a mai declarat Florin Cîțu, ca răspuns la replica ministrului de Finanțe, Adrian Câciu.

Cîțu: În PNL ne concentrăm pe lucruri serioase nu pe dispute foarte mici

Președintele PNL spune că își dorește realizarea unor reforme mari, „care să împingă România în viitor”.

„În PNL ne concentrăm pe lucruri serioase. Le-am promis românilor că nu vom introducem taxe și nu introducem taxe, nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus partenerilor internațional când am negociat forma finală a PNRR-ului, am fost de acord cu toții și am spus că nu vom reveni asupra lui. Și când am făcut această coaliție, am intrat în coaliție că nu vom reveni asupra PNRR-ului. Asta înseamnă să reluăm toată procedura, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de miliarde de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. PNRR a fost negociat foarte bine, ați văzut și calificativele primite de PNRR. PNL rămâne concentrat pe reforme mari, care să împingă România în viitor nu pe dispute foarte mici, declarații belicoase în spațiul public”, a spus liderul PNL.

Florin Cîțu este de părere că actuala coaliție de guvernare, care are peste 70% majoritate în Parlament, ar trebui să realizeze marile reforme.

„Ne interesează reforma pensiilor, toate pensiile să fie trecute pe contributivitate și să fie sustenabile să nu avem probleme de plată în 2030. Ne interesează reforma salarizării, veniturile să fie legate de performanță, reforma administrație publice, România Educată, implementarea acestui program și reorganizarea adminsitrativ teritorială. Avem majoritate, putem să facema aceste lucruri”, a mai declarat Cîțu.

