Cîțu: Aștept desemnarea ministrului Sănătății de la USR-PLUS. Evaluarea membrilor Cabinetului, bazată pe ceea ce fac, nu pe ce spun

Premierul Florin Cîțu a afirmat că așteaptă ca USR PLUS să desemneze noul ministru al Sănătății, punctând că discuţiile politice vor avea loc în cadrul coaliţiei, iar până când această desemnare va fi făcută, va asigura interimatul și se va asigura că lucrurile funcționează așa cum trebuie.

„Aştept desemnarea ministrului Sănătăţii de la USR PLUS, este un portofoliu care revine USR PLUS, până atunci voi asigura interimatul şi mă voi asigura că lucrurile funcţionează bine. Tot ce înseamnă discuţii politice vor avea loc la discuţia din coaliţie cu cele trei formaţiuni politice", a declarat, duminică, Florin Cîţu, după ce a participat la şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei de la Ciolpani.

Întrebat dacă este posibil ca şi ministrul Cătălin Drulă să fie remaniat, el a dat asigurări că membrii Cabinetului vor fi evaluaţi pe ceea ce fac şi nu pe ceea ce spun.

"Nu comentez opiniile membrilor Cabinetului. V-am spus acest lucru şi înainte. Tot ceea ce pot să îi asigur pe membrii Cabinetului este că de fiecare dată voi face o evaluare corectă, bazată pe ceea ce fac şi nu pe ceea ce spun", a subliniat premierul.

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu, după demiterea ministrului Voiculescu. Potrivit acestuia, premierul „un zombie politic” și nu mai are încrederea USR PLUS.

Cîțu: Coaliția merge mai departe

Florin Cîțu a declarat că în ciuda discuțiilor din ultimele zile, după demiterea lui Vlad Voiculescu, coaliția de guvernare merge mai departe.

„Coaliția poate merge mai departe. Coaliția este acolo să guverneze. Cred că trebuie cu toții să înțelegem că există o diferență între actul politic, ceea ce se întâmplă în Parlament, și actul de guvernare”, a spus Cîțu.

Despre un nou protocol semnat de cele trei formațiuni din coaliția de guvernare, prin care partenerii să fie consultați înainte ca premierul să demită sau să propună o revocare din funcție a unui ministru, Cîțu a spus că el își va exercita funcția de premier „așa cum spune Constituția României, de fiecare dată”.

Întrebat dacă este de acord cu declarația președintelui PNL, Ludovic Orban, potrivit căreia un ministru care își atacă premierul trebuie să își facă bagajele, Florin Cîțu a spus că „este o declarație foarte bună a domnului președinte”.

