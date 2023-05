Fostul premier și președintele al PNL, Florin Cîțu, a declarat pentru Digi24 că își dorește ruperea coaliției cu PSD și revenirea la o coaliție de dreapta. Acesta critică guvernul la constituirea căruia a contribuit, despre care spune că nu a avut rezultate. „E ca cineva care are un moment de nebunie”, îi răspunde Cătălin Drulă, președintele USR, care îl vede pe Cîțu principalul vinovat pentru destrămarea coaliției de dreapta.

„Aș vrea să avem o evaluare și vom vedea cu toții atunci că nu merită să mergem mai departe cu această coaliție și să refacem guvernarea pe dreapta”, spune fostul premier. Întrebat dacă colaborarea cu PSD a dăunat PNL, Cîțu spune: „Da. Cu siguranță. Și nu trebuie să ne ferim de asta. Rezultatele nu s-au văzut. Avem o gaură de 30 de miliarde de lei, nicio reformă nu s-a făcut până acum, suntem în urmă cu toate aceste lucruri. Dacă se continua programul din 2021 vă spun că astăzi am fi avut și creștere economică mare, nu am fi avut inflație și am fi avut și aceste reforme făcute”.

În replică, fostul ministru al Transporturilor din guvernul pe care Florin Cîțu l-a condus, actualul președinte al USR, Cătălin Drulă, spune că acesta este de vină pentru aducerea PSD la guvernare.

„E absolut....e ca cineva care are un moment de nebunie, distruge o cameră, aruncă toate bibelourile pe jos, sparge tot și după se întreabă „ce am făcut domne, aici, cum am putut să fac asta?”. Cam în situația asta e Florin Cîțu pentru că a contribuit absolut esențial și fundamental și majoritar la scoatea USR de la guvernare și la aducerea PSD la guvernare. Acum, PNL ca identitate nu mai există. Ei sunt dizolvați. Sunt toate măsurile socialiste ale PSD-ului. (...) Este un proces absolut normal ca în politică electoratul să îți dea nota de plată. Dacă lumea e mulțumită că PNL s-a luat în brațe cu PSD, e dreptul oamenilor să voteze asta”, a declarat Drulă, la Digi24.

Editor : R.K.