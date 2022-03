Cîțu, despre relația cu Ciucă: Nu sunt tensiuni, nu există nicio ruptură. Are susținerea PNL

Președintele PNL Florin Cîțu a spus miercuri, întrebat de jurnaliștii de la Parlament despre relația cu premierul în contextul declarațiilor contradictorii privind evaluarea miniștrilor, că „nu există nicio ruptură”. Remaniere „este atributul constituțional al premierului, punct. Dar miniștrii, premierul, sunt susținuți de PNL”, a mai declarat Florin Cîțu.

„Conducerea PNL este responsabilă pentru modul în care PNL se prezintă la guvernare dar și pentru rezultatele de la urmatoarele alegeri. Datoria noastră este să folosim cei mai buni oameni, și ca să știi care sunt cei mai buni trebuie să îi evaluezi. Evaluarea se face la partid. Eu nu am vorbit niciodată, nu știu de unde a apărut asta cu remanierea. Dacă nu sunt buni, le spunem că nu sunt buni, vom discuta, le vom spune că fac rău partidului. În PNL nu există nimeni care să se țină de funcții. Sunt oameni care sunt în politică pentru cetățeni și pt PNL. Dacă unul vede că în poziția sa afectează imaginea PNL sau pe români sunt singur că se va da la o parte.”, a declarat Florin Cîțu.

Președintele PNL spune că el nu a discutat despre remaniere, ci doar despre o evaluare și le-a cerut miniștrilor să comunice mai mult.

„Eu nu am spus despre remanieri. Eu am spus că fac evaluări și vedem cum stau oamenii noștri. Și în discuția de ieri am discutat de comunicare. Nu sunt foarte mulți dintre miniștrii PNL care vorbesc despre programul PNL și este ceea ce le-am spus: vreau mai multă comunicare din partea miniștrilor, a premierului. (...) Spun din nou, nu sunt nemulțumit, sunt îngrijorat. Sunt îngrijorări, nu sunt nemulțumiri, nu vreau să atac pe nimeni. PNL a trmis niște oameni în guvern, îi susținem atât timp cât PNL are de câștigat din așa ceva”, a spus Cîțu.

Acesta a precizat că nu există o ruptură între el și premierul Nicolae Ciucă.

„Este atributul constituțional al premierului, punct. Dar miniștrii, premierul, sunt susținuți de PNL. (...) Nu sunt tensiuni, nu există nicio ruptură. Are susținerea PNL”, a mai declarat președintele PNL.

