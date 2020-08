Cîțu îl invită pe Ciolacu la Finanțe pentru a-i prezenta situaţia economiei

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, îl invită pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul Ministerului Finanţelor pentru a-i prezenta acestuia situaţia financiară a României.

"Domnule Ciolacu, eu, Florin Cîţu, Ministrul Finanţelor Publice, vă invit în mod oficial pe dumneavoastră personal la Ministerul Finanţelor Publice pentru o prezentare a situaţiei financiare a României şi a stării economiei. Voi prezenta următoarele teme: deficitul bugetului general consolidat, execuţia bugetară după 7 luni de zile, situaţia datoriei publice, situaţia împrumuturilor, situaţia cheltuielilor bugetare, situaţia cheltuielilor legate direct de criza de coronavirus, situaţia cheltuielilor cu deschiderea anului şcolar, situaţia cheltuielilor pentru cele doua rânduri alegeri, locale şi parlamentare, situaţia veniturilor bugetare şi estimările pentru restul anului”, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Finanţelor, potrivit Agerpres.

Acesta şi-a exprimat disponibilitatea de a răspunde la orice întrebare legată de buget sau starea economică a României şi a arătat că o astfel de întâlnire trebuie să exceadă contrele politice şi să aibă un singur obiectiv, sănătatea şi bunăstarea românilor.

„Având în vedere situaţia dificilă, din punct de vedere sanitar şi economic, prin care trece România astăzi, consider că o astfel de întâlnire trebuie să exceadă contrele politice şi să aibă un singur obiectiv, sănătatea şi bunăstarea romanilor. În acelaşi timp, consider că este important să avem această discuţie înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură. Îmi exprim speranţa că veţi onora invitaţia mea pentru că sunt momente în viaţă fiecărui om politic când trebuie să se ridice deasupra intereselor de partid. P.S. Cafeaua o dăm noi, indiferent de cât de mare este delegaţia dumneavoastră”, a mai scris Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a mai lansat această invitaţie marţi seara, atât preşedintelui PSD cât şi şi întregii „garnituri de experţi”, adăugând că, „dacă vin, dacă ascultă şi dacă înţeleg ce le spun, vor retrage această moţiune de cenzură”.

„Vreau să fac o propunere oficială în această seară pentru că am văzut declaraţia domnului Ciolacu. Îi propun domnului preşedinte al PSD Ciolacu să vină cu cele trei garnituri (de miniştri n.r.), să îi ia pe toţi, dacă sunt mai mult de trei sute nu prea am unde să-i pun la minister, dar să vină cu toate cele trei garnituri la MFP, cafeaua o dăm noi, să-i explic şi să-i arăt exact situaţia din România şi eu vă garantez că dacă vin, dacă ascultă şi dacă înţeleg ce le spun, vor retrage această moţiune de cenzură. Aceasta este o invitaţie oficială, fac această invitaţie oficială pentru preşedintele Ciolacu şi garnitura de experţi, să vină cu toţii şi cu tractoriştii, şi cu karatistele, cu şoferii, şi cu cei care au primit diplome prin poştă, toţi să vină şi vă spun că, dacă ascultă, dacă înţeleg ce le spun acolo, vor retrage această moţiune de cenzură”, a spus Cîţu, la Realitatea Plus.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat miercuri execuţia bugetului general consolidat după primele şapte luni ale acestui an, potrivit căreia deficitul a urcat la 49,68 miliarde de lei (4,7% din PIB). După primele şase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB).

Anul trecut în aceeaşi perioadă, execuţia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB.

