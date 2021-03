Cîțu: Măsuri mai dure pentru cazurile punctuale în care restricțiile nu sunt respectate. Nu vreau ca românii care le respectă să sufere

Premierul Florin Cîțu transmite într-un mesaj publicat pe Facebook, după ședința cu primarii din București, că vor fi luate măsuri mai dure pentru cei care nu respectă restricțiile. „Nu vreau ca românii care respectă regulile să aibă de suferit”, transmite acesta.

„Nimeni nu este mai presus de lege. Am spus-o clar și o repet. Astăzi am ședințe cu autoritățile locale din țară și din Capitală, pentru a gestiona cât mai bine epidemia din România. Trebuie să găsim soluții pentru cazurile punctuale în care măsurile de prevenire a infectării cu SARS-COV-2 nu sunt respectate. Măsurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca românii care respectă regulile de mai bine de un an să aibă de suferit din această cauză. Știu că este greu și le mulțumesc pentru tot efortul pe care l-au făcut și îl vor face în continuare”, transmite premierul.

Florin Cîțu spune că fără implicarea cetățenilor nu vom reuși să trecem cu bine peste valul 3 și că de respectarea acestor măsuri depinde economia.

„Indiferent câte măsuri va lua Guvernul și câte paturi vor fi suplimentate in spitale, fără implicarea voastră nu vom reuși să trecem cu bine peste valul 3 al pandemiei. Dacă respectăm măsurile de protecție, economia rămâne deschisă și nici nu aglomerăm spitalele. Cred că sunt suficiente motive pentru a face împreună încă un efort, pentru a acționa responsabil. Și să nu uităm că vaccinarea rămâne singura soluție pentru revenirea la normalitate”, a mai scris Cîțu.

Premierul a avut luni o discuție cu primarii din București, urmând să discute și cu autoritățile locale din țară. După discuțiile de la Guvern, primarul general Nicușor Dan a declarat că s-au căutat soluții pentru evitarea carantinei în București.

„Suntem în aceeași situație din noiembrie, decembrie. Aceleași măsuri de atunci, mai puțin deschiderea școlilor, sunt în vigoare în momentul acesta. Totul este să fim responsabili și să trecem cu bine. Mai avem de trecut două luni, pentru că este o cantitate mare de vaccinuri care urmează să vină în România în lunile aprilie și mai. Noi trebuie să mai rezistăm lunile acestea, martie și aprilie, până când un număr de vaccinuri vor sosi”, a spus primarul Capitalei.

Primarul Capitalei a precizat că nu s-a discutat despre carantinarea unor sectoare: „Ce pot să vă spun că la această discuție am încercat să găsim acele soluții care să evite carantina”, a mai declarat Nicușor Dan.

