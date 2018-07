Cîţu (PNL) vrea explicații de la Carmen Dan în cazul şoferului cu numere anti-PSD

Senatorul PNL Florin Cîţu anunţă că va propune comisiilor de specialitate ale Parlamentului să ceară ministrului de Interne, Carmen Dan, explicaţii în cazul şoferului cu autoturismul înmatriculat în Suedia cu numere personalizate. El spune că în acest caz s-a comis un abuz.

„Dragnea şi PSD folosesc instituţiile statului, în special cele de forţă, împotriva adversarilor politici. Şi eu am fost victima acestor anchete. Ce face PSD în cazul şoferului din Suedia reprezintă încă o dovadă. Mesajul incriminat nu se referă la România, la statul român, Guvernul României, persoane din Guvern etc. Nu. Mesajul este împotriva unei formaţiuni politice. Într-o societate liberă, nu sub dictatura PSD, formaţiunea politică afectată de mesajul public îşi caută dreptatea în instanţă. Ce face PSD acum reprezintă un abuz îngrozitor, demn de comuniştii anilor '50. O să le propun colegilor mei din comisiile de specialitate să ceara ministrului de Interne explicaţii pentru acest abuz”, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Poliţiştii de la Brigada Rutieră au întocmit dosar penal pe numele şoferului de 45 de ani cu autoturismul înmatriculat în Suedia şi care avea numere personalizate cu injurii la adresa PSD.

