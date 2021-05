Cîțu: Propunerile sunt să avem nunți, botezuri și concerte cu persoane vaccinate. Fără mască în birouri unde angajații sunt vaccinați

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri că sunt mai multe propuneri care vor fi discutate vineri, când va avea loc comitetul interministerial. În mare, ele se referă la organizarea de evenimente private și publice cu participarea persoanelor vaccinate. Totodată, în birourile în care toți angajații sunt vaccinați se va putea renunța la mască, de la 1 iunie, potrivit unei alte propuneri.

"Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Dacă Germania e ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate cred că putem să fim și noi ok.

Faptul că lumea se vaccinează, cred ca e normal din punctul meu de vedere, ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează", a spus premierul.

Florin Cîțu și-a exprimat încrederea că oamenii se vor vaccina și interesul pentru imunizare nu va scădea, deoarece toată lumea își dorește revenirea la normalitate.

"Nu e nevoie să vină Guvernul să împingă lumea de la spate, această vaccinare e un bun public, avem doze, avem centre, începând din acest weekend ne putem vaccina fără programare doar cu buletinul și în centrele în care avem Moderna și Pfizer. Se deschide și maratonul vaccinării, nu e nicio scuză să nu ne vaccinăm", a adăugat Cîțu.

Premierul a spus că va fi prezent la maratonul vaccinării din București, că va merge si la companii, și la centre, ca să ajute campania.

"Dacă se putea, mă vaccinam din nou, dar nu se poate", a spus el.

"Cel mai bun stimulent pentru a revigora vaccinarea este revenirea la normalitate, viața fără mască. Nu cred ca e nevoie de alte stimulente.

Am oferit companiilor în România centre de vaccinare în companii va fi încă o propunere ca în birouri dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască. Vom vedea ce spun cei de la MS, MAI. Cred că se poate face asta, de la 1 iunie.

Cred că dorința de a reveni la normalitate e mare.

Am discutat cu organizatorii de evenimente, au fost de acord că vor să le facă doar cu persoane vaccinate. Toată lumea ne-a prezentat evenimentul pilot din Spania unde au fost persoane vaccinate Asta e tendința.

Vom participa la nunți, botezuri, când ne vom vaccina", a explicat premierul care sunt propunerile care vor fi discutate vineri.

