Cîțu răspunde criticilor USR PLUS: Nu am auzit nicio declaraţie când un director CFR Călători a lăsat oamenii 8 ore fără să îi ajute

Florin Cîțu le-a răspuns sâmbătă pertenerilor USR PLUS din coaliția de guvernare, care au spus că episodul din SUA reprezintă o problemă de moralitate. Premierul le-a amintit de incidentul de la calea ferată, cu un tren blocat o noapte întreagă pe câmp, fără ca șefii CFR să facă ceva pentru călători, printre care se aflau și mulți copii.

"Am văzut şi eu declaraţiile şi am fost surprins neplăcut, pentru că nu am auzit nicio declaraţie atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii vreo opt ore fără să îi ajute sau nu am văzut niciun fel de discuţii când partenerii de coaliţie îşi strângeau mâna cu Dragnea pe treptele PSD sau îi aveau lângă ei pe oamenii PSD la pupitru în Guvern. Deci asta, discuţiile acestea eu aş vrea să le avem în coaliţie, sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spaţiul public, despre moralitate şi despre etică", a afirmat Florin Cîțu sâmbătă, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebat despre o eventuală demisie pe care ar putea-o cere USR PLUS sau o moţiune de cenzură, premierul a spus că "este regretabil. (...) Eu cred că totul începe, de fapt, de la rectificarea bugetară, pentru că acolo sunt nemulţumirile colegilor de coaliţie, nu în altă parte. Pentru că în altă parte nu au niciun fel de argumente. Totul se reduce la rectificarea bugetară. Şi, dacă aş fi mers pe propunerile pe care le-au făcut, sunt sigur că nu am fi avut această discuţie".

El a respins și criticile USR PLUS legate de programul de dezvoltare rurală "Anghel Saligny", care ar însemna "risipa banilor publici pe criterii politice".

"Acel program nu este programul meu. Este programul românilor. În România, astăzi, sunt foarte multe localităţi unde încă nu avem apă curentă, unde nu avem asfalt, nu avem canalizare. Despre asta este vorba în cel program, nu despre altceva", a spus Florin Cîțu.

