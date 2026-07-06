Cîțu și Voiculescu se contrazic pe achiziția vaccinurilor anti-COVID: „Au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia”

Fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu se contrazic din nou în privința responsabilității pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID. În timp ce Cîțu susține că decizia privind cumpărarea vaccinurilor și a medicamentelor a aparținut întotdeauna Ministerului Sănătății, Voiculescu afirmă că fostul șef al Guvernului a aprobat personal achizițiile și că Ministerul Sănătății a fost exclus din circuitul decizional.

Florin Cîțu a transmis, luni, pe Facebook, că în spațiul public „circulă de mai mult timp informații eronate referitoare la decizia finală privind achiziția de vaccinuri” și a insistat că procedura nu s-a schimbat niciodată.

„Decizia pentru achiziţia de medicamente este şi a fost întotdeauna la Ministerul Sănătăţii. Procedura nu s-a schimbat niciodată. Contractele au fost trimise doar la Ministerul Sănătăţii. Niciodată la premier sau la cabinetul premierului”, a afirmat fostul premier.

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În replică, fostul ministru al Sănătății a prezentat ceea ce a numit „lanțul de decizie” privind achiziția vaccinurilor și a susținut că documentele devenite publice arată că premierul de la acea vreme a aprobat personal cumpărarea dozelor suplimentare.

„Lanţul de decizie: colonelul Gheorghiţă îi propunea lui Florin Cîţu să cumpere vaccinuri, prin formularea «analizaţi oportunitatea achiziţiei». Florin Cîţu decide şi pune rezoluţie pe document «De acord». Colonelul Gheorghiţă, prin subordonatul său din cadrul MApN, făcea apoi ce a decis Cîţu, şeful său direct. Documentele sunt acum publice”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, pe 11 ianuarie 2021, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță, și vicepreședintele CNCAV, Andrei Baciu, au transmis către premierul Florin Cîțu o notă referitoare la achiziția suplimentară de vaccinuri împotriva COVID-19.

„În notă, cei doi, în calitate de preşedinte şi, respectiv, vicepreşedinte ai CNCAV, solicită premierului «analizaţi oportunitatea achiziţiei» de vaccinuri COVID-19. Domnul Cîţu aprobă acele note, le semnează, iar Secretariatul General al Guvernului transmite această aprobare către CNCAV, care implementează decizia, printr-un angajat al MApN. Acesta a fost lanţul de decizie. Aşa s-a născut obligaţia României de a cumpăra acele vaccinuri”, a precizat fostul ministru.

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„Ministerul Sănătății a fost complet exclus din circuitul de decizie”

Vlad Voiculescu susține că Ministerul Sănătății nu a fost informat și nici implicat în luarea deciziilor privind achiziția vaccinurilor.

„Ministrul Sănătăţii a fost complet exclus din circuitul informaţional şi din cel de decizie. A fost o afacere strict PNL-MApN. Şi asta nu a fost ceva întâmplător, au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia. Când acele contracte semnate, cu obligaţii clare, trebuiau deja implementate şi vaccinurile trebuiau să sosească pe baza unei fişe de comandă, au venit la mine să semnez. Am refuzat atunci să semnez ceva despre care nu fusesem nici măcar informat şi am dus lucrurile în şedinţa de guvern, prin memorandumuri, aşa cum se face. Aşa a aflat Guvernul României ce decisese Cîţu. Şedinţele de guvern sunt înregistrate, iar luările mele de cuvânt au fost clare. Am solicitat de cinci ani încoace ca înregistrările sau măcar stenogramele acelor şedinţe să devină publice”, a mai scris fostul ministru al Sănătății.

Schimbul de replici dintre cei doi foști membri ai Guvernului vine în contextul în care în spațiul public au reapărut discuțiile privind modul în care România a decis și a gestionat achiziția vaccinurilor anti-COVID în perioada pandemiei.

Editor : A.D.