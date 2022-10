Ciucă: Am convenit că e posibilă înlocuirea limitei de 9,4% din PNRR pentru pensii cu un indicator de disciplină financiară

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, la Bruxelles, că la întâlnirea pe care a avut-o cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a convenit înlocuirea limitei de 9,4% prevăzută în PNRR pentru bugetul de pensii cu un indicator de disciplină financiară.

"Este de foarte mare interes capitolul pensii.

Am discutat specific acest aspect, am prezentat că e acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii.

Am convenit că e posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară", a spus premierul.

Întrebat despre ce înseamnă acest indicator de disciplină financiară, premierul a răspuns că la întâlnirea cu Ursula von der Leyen nu a intrat în detalii.

"La nivelul acesta, niciunul dintre noi nu am avut nici timpul necesar, nici nu aveam pregătite elementele pentru a discuta detalii.

Am discutat elemente de principiu ca să continuăm implementarea PNRR, am spus în argumentare că am dat aceste exemple cu jalonul de la pensii și decarbonare, sau de la transport, astfel încât să înțeleagă de principiu care e intenția. Obținând acordul ei, la nivelul comisiilor de specialitate tehnice să fie stabilite detalii", a spus premierul.

"PNRR a fost discutat și am avut o abordare cât se poate de clară la întâlnirea pe care am avut-o cu Ursula von der Leyen. Am afirmat angajamentul nostru pe implementarea PNRR. Este șansa noastră de a putea să facem astfel încât să folosim în continuare banii care ni se cuvin prin cadrul multianual 2014 – 2020 până la finalul 2023 să reușim absorbția maximă a acestor fonduri.

Timpul rămas până la finele 2026 ne obligă la o coordonare și asumare a tuturor reformelor și investițiilor într-o linie de prioritizare a tuturor programelor pe care ni le-am asumat în interiorul PNRR. Această prioritizare trebuie făcută astfel încât banii pe care îi vom primi de la uniunea Europeană – granturi sau împrumuturi - să poată aduce plus valoare în economie. Traversăm o perioadă de criză, avem nevoie ca aceste demersuri să se alinieze la situația concretă și la această dinamică în continuă evoluție. Am discutat și aspectul ajustării a o serie de jaloane și ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în 2026", a adăugat Nicolae Ciucă.

Editor : G.M.