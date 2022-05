Ciucă: Avem acordul Bruxelles-ului să folosim fonduri europene pentru pachetul social

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, că a fost informat de către ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, care se află la Bruxelles, că există acordul din partea reprezentanţilor europeni pentru toate măsurile cuprinse în pachetul social, iar acestea vor fi finanţate şi cu fonduri europene.

„Am avut astăzi o discuţie telefonică cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, care se află la Bruxelles. A discutat toate elementele de scheme de ajutor de stat şi toate măsurile pe care noi le-am cuprins în pachetul social şi avem acordul pentru ele. Deci, ceea ce am decis la nivelul coaliţiei se va pune în practică atât prin contribuţia, prin asigurarea fondurilor de la bugetul de stat, dar şi prin fondurile europene”, a spus Ciucă, citat de Agerpres.

Ciucă anunţase, luni, că ministrul Boloş se va deplasa în această săptămână la Bruxelles pentru discuţii referitoare la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

În cadrul conferinţei de presă de la Alba Iulia, premierul a spus că, ţinând cont de situaţia economică actuală, există „o singură soluţie” şi anume aceea a absorbţiei de cât mai mulţi bani europeni.

„Şi ei sunt disponibili, dar datoria Guvernului este în continuare să asigure absorbţia de fonduri europene şi ceea ce noi am precizat, ceea ce noi am promovat de fiecare dată, inclusiv prin programul guvernamental: investiţiile. Avem nevoie de investiţii şi am putut să ne bucurăm astăzi în Alba de acest model de investiţii care a produs efecte. Este un mesaj foarte optimist pentru noi când stai de vorbă cu anumiţi investitori care au atins un anumit nivel şi se gândesc în continuare la investiţii. Datoria noastră este să sprijinim aceste investiţii şi să ne gândim cum poate statul român să încurajeze şi să sprijine aceste investiţii”, a spus Ciucă.

Şeful Guvernului a făcut referire şi la pachetul „Sprijin pentru România”, gândit, potrivit acestuia, fără a fi avut cifrele de inflaţie primite în această săptămână, cu 60% din fonduri asigurate pentru investiţii, iar 40% pentru măsuri de natură socială.

„Trebuie să fim solidari în continuare, sunt oameni vulnerabili, sunt cetăţeni vulnerabili care au nevoie de solidaritatea noastră, a tuturor. S-a demonstrat de-a lungul istoriei că atunci când am fost uniţi, am fost solidari, am fost în măsură să trecem cu bine orice situaţie de criză. Şi cred că Europa, şi noi, am învăţat de la criza economică precedentă că nu prin măsuri de austeritate putem să trecem prin criză, ci prin măsuri prin care putem să asigurăm finanţare, să asigurăm banii necesari şi derularea investiţiilor pe măsura sumelor de care dispunem”, a mai spus prim-ministrul.

