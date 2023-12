Ciucă: Bag mâna-n buzunar. Dacă am, dau. Dacă n-am, de unde să dau? Același lucru e și la Guvern. Ca să ai, trebuie să colectezi

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus vineri, la întâlnirea regională a Ligii Aleşilor Locali a PNL din regiunea Sud-Vest Oltenia, că România are nevoie de investiții și are nevoie de dezvoltarea mediului de afaceri. "Cei care spun azi că dau, eu îi întreb simplu: «Fraților, de unde dați?. Cereți-mi să vă dau. Bag mâna-n buzunar. Dacă am, dau. Dacă n-am, de unde să dau?» Același lucru e și la Guvern. Ca să ai, trebuie să colectezi și să produci. Cine produce? Mediul de afaceri", a spus Ciucă colegilor de partid. Printre altele, fostul premier a vorbit și despre extremism și partidul AUR, despre onestitatea față de români, dar și despre curajul de a înfrunta reproșurile. "Stăteam cu cineva de vorbă și mi-a zis că nu mai postează pe Facebook, că i se reproșează lucruri. De aia suntem aici, să ne reproșeze. Credeți c-am venit aici să ne laude cineva?", a mai precizat acesta în discursul său.

Cele mai importante puncte din declarația liderului PNL Nicolae Ciucă:

Să ne ducem și la țața Ioana și la neica Ion la poartă să le spunem adevărul, să le spunem ceea ce am făcut bine. Să recunoaștem ce n-am reușit să facem.

În tot acest context în care, la o conferință a aleșilor locali a PNL, se exprimă temeri legate de populism și creșterea curentelor extremiste în Europa și în România, cred că adevărul, realitatea, sinceritatea și onestitatea față de alegător sunt cele care ne oferă credibilitatea prin care să combatem toate curentele care parcă vin cu soluția magică.

De unde, fraților, soluția magică? Nu există soluție magică. Există soluție bazată pe realitate, pe ceea ce reușim să colectăm, să așezăm în visteria statului și, de acolo, să putem asigura ce avem nevoie pentru îndeplinirea proiectelor noastre.

Am asumat guvernarea cu PSD și am fost premier. Recunosc și nu-mi pare rău. Accept orice critică pe această chestiune, dar n-a existat altă soluție la vremea respectivă, pentru că cifrele nu arătau altfel. Dacă PNL avea și-n alegerile legislative același scor precum la locale, atunci, fraților, nu aveam azi această discuție. Atunci am văzut care erau primele efecte de după pandemie, apăruse criza energetică, a trebuit să facem acest construct politic.

E o coaliție de guvernare, nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puțin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, pentru că am fost la un moment dat 3 și era posibil să n-avem loc. În cameră încăpem. Și e posibil la un moment dat să fim chiar mai mulți într-o astfel de construcție.

Tot ce s-a reușit atunci a fost să trecem țara prin mai multe crize succesive. Știu, multă lume îmi spune: «domnule, nu așa se face politică». Se poate face politică și-așa. Prin această onesitate și responsabilitate, România a avut o imagine prin care investitorii străini au căpătat încredere.

Cu truda ministrului Boloș, prin profesionalismul și dedicarea lui, prin sacrificiul lui zi și noapte, România a absorbit 11.3 miliarde de euro fonduri europene – o cincime din cât s-a absorbit din 2007 până azi, circa 20%.

Ne este teamă de retorica partidelor populiste și extremiste. Nu există așa ceva. Ne e teamă de noi. Nouă ne e teamă să vorbim despre aceste chestiuni. Ne e teamă să vorbim de realizările noastre, chiar dacă ne critică.

Stăteam cu cineva de vorbă și mi-a zis că nu mai postează pe Facebook, că i se reproșează lucruri. De aia suntem aici, să ne reproșeze. Credeți c-am venit aici să ne laude cineva? Nu. Am venit s-avem un dialog, cât se poate de civilizat. Să ne spună oamenii ce-au de spus. Să ne reproșeze. Să recunoaștem. Să le prezentăm planurile.

Important e să fie copiii noștri mândri de ce-am reușit să facem pentru ei. Dacă noi fugim din această dezbatere, când nici n-a început campania electorală și ne e teamă că ce-o zice PSD, ce-o zice AUR și ce-or face ceilalți, ma-ntreb ce vom face când va începe campani

Ne e teamă că Oltenia este roșie. Dar Oltenia nu e roșie. E adevărat că vara arde soarele, dar atunci e verde, că sunt ogoarele pline. Nu există Oltenia roșie. Oltenia are acel spirit de întreprinzător. Oltenia nu e doar a angajaților la stat.

Avem nevoie de investiții. Avem nevoie să înțeleagă lumea că putem investi dacă avem de unde. Cei care spun azi că dau, eu îi întreb simplu: «fraților, de unde dați?». Cereți-mi să vă dau. Bag mâna-n buzunar, dacă am, dau. N-am, de unde să dau. Același lucru e și la Guvern. Ca să ai, trebuie să colectezi și să produci. Cine produce? Mediul de afaceri.

Banii sunt singurii care produc bani. Trebuie să asigurăm condiții pentru mediul de afaceri și capitalul românesc. România este astăzi o țară aproape fără industrie sau c-o industrie în scădere de la un trimestru la altul.

