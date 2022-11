Ciucă dă asigurări că România nu e în pericol să intre în recesiune economică

România nu e în pericolul de a intra în recesiune economică, a declarat marți premierul Nicolae Ciucă. El a subliniat însă că depindem de celelalte economii cu care suntem în strânsă legătură.

"Despre recesiune se vorbește de la începutul anului, au fost semnale, am putut să constatăm că am avut o scădere a ritmului de creștere din cauza impactului secetei. Am luat măsuri ca să menținem economia.

Datele pe care le avem ne arată că există premisa ca la finalul anului România să aibă o creștere economică de 5%, iar pentru anul viitor o creștere în jur de 1,5%, așa cum e previzionată de instituțiile internaționale. România nu e în pericol de a intra în recesiune economică. Nu suntem singuri în acest ansamblu, depindem foarte mult de ce se întâmplă cu celelalte economii cu care țara noastră e în strânsă colaborare și atunci vom resimți și noi aceste efecte.

E important ca la nivelul guvernului, prin măsurile pe care le luăm, să protejăm persoanele vulnerabile, să asigurăm competitivitatea produselor românești, de aceea am luat măsurile pentru menținerea prețurilor la energie pe nivelul de consum pe IMM, pe mari consumatori, pentru că prducând și vânzând reușim să menținem economia", a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat despre creșterea salariului minim, premierul a spus că miercuri va avea întâlnirea tripartită la guvern în care se va stabili "tot ce ține de salariul minim".

De asemenea, în legătură cu majorarea pensiilor, Nicolae Ciucă a declarat că se lucrează pentru a asigura o anvelopă de creștere a pensiilor cu 15% din buget.

Editor : G.M.