Ciucă, despre coaliția cu PSD: Nu stă nimeni cu nimeni în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, că am fost trei și n-aveam loc

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, la Liga Aleșilor Locali, că intrarea într-o coaliție cu PSD a fost decizie pe care și-o asumă și care a fost necesară ținând cont de crizele succesive din perioada respectivă. „Nu îmi pare rău”, a declarat Ciucă.

„Am asumat guvernarea cu PSD, recunosc și nu îmi pare rău. Accept orice critică, dar nu a existat altă soluție la vremea respectivă, pentru că cifrele nu arătau altfel. Dacă PNL avea și în alegerile parlamentare același scor de la locale, atunci nu aveam astăzi această discuție. Și atunci, am văzut care erau tendințele de evoluție a situației de securitatea, primele efecte de după pandemie, apăruse criza energetică, cu prețurile la energie care o luaseră razna și a trebuit să facem acest construct politic”, a declarat președintele PNL.

Ciucă spune că în această Coaliție „nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puțin în pat”.

„E o coaliție de guvernare, nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puțin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, pentru că am fost trei și era posibil să n-avem loc. În cameră încăpem și este posibil ca la un moment dat să fim mai mulți”, a spus Ciucă, cu trimitere la scoaterea de la guvernare a celor din UDMR.

„Tot ce s-a reușit atunci a fost să trecem țara prin aceste crize succesive și am făcut-o cu loialitate, cu onestitate, cu echilibru și am fost un partener corect în această coaliție. Suntem și vom fi, pentru că așa e corect. Știu, mulți îmi spun că nu așa se face politică. Se poate face politică și așa. Prin această atitudine onestă am dat României acea imagine care a dat investitorilor încredere”, a mai declarat președintele PNL.

