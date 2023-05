Ciucă, despre greva profesorilor: „Vom ajunge la un rezultat astfel încât copiii şi părinţii să nu fie victimele acestui demers”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri că obiectivul PNL este rezolvarea problemelor ridicate de sindicatele din educaţie. Profesorii sunt în a treia zi de grevă generală, iar liderii sindicali i-au invitat pe reprezentanții guvernului, inclusiv pe Nicolae Ciucă, la negocieri la sediul sindicatelor.

Nicolae Ciucă a afirmat miercuri, la Vila Florica din Argeş, că va discuta în continuare cu sindicatele și că problemele cadrelor didactice sunt îndreptăţite.

„Doresc să subliniez şi eu că Partidul Naţional Liberal, liberalii nu s-au speriat niciodată de greutăţi, şi le-au asumat cu responsabilitate, cu înţelepciune şi au demonstrat că acestea pot fi rezolvate, pot fi duse la bun sfârşit. De aceea, şi astăzi Partidul Naţional Liberal are ca obiectiv rezolvarea problemelor ridicate de sindicatele din educaţie şi îmi asum ceea ce voi declara acum, şi anume că am avut un dialog deschis, îl vom avea în continuare şi considerăm că problemele cadrelor didactice sunt îndreptăţite, dar împreună, aşa cum am procedat în zilele trecute, inclusiv ieri, şi sunt convins că şi astăzi, prin dialog deschis, prin înţelegerea contextului şi prin înţelegerea paşilor pe care îi avem de făcut în continuare pentru a asigura guvernarea şi stabilitatea ţării, vom ajunge la un rezultat astfel încât copiii şi părinţii să nu fie victimele acestui demers”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Greva generală din învăţământ continuă şi miercuri, pentru a treia zi consecutiv. Reprezentanţii Guvernului au fost invitaţi astăzi la sediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) la o şedinţă a liderilor sindicali.

„Mâine (miercuri - n.r.) va fi o şedinţă a tuturor liderilor celor trei federaţii şi am invitat conducerea Guvernului. Invitaţia este către premier, către domnul Ciolacu, domnul ministru al Finanţelor, ministrul Muncii (...) Noi am solicitat, ca să fie limpede, ceea ce am cerut rândul trecut: un act normativ prin care să se acorde o mărire salarială până la intrarea Legii salarizării în vigoare. Rămâne de văzut dacă Guvernul va accepta”, a declarat Simion Hăncescu, preşedintele FSLI.

Editor : B.P.