Ciucă, despre sprijinul politic pentru Nicușor Dan, după acuzațiile ANI: „Este decizia filialei PNL Bucureşti”

Premierul Nicolae Ciucă, preşedinte al PNL, a declarat joi că filiala PNL Bucureşti va decide cum se va poziţiona în privinţa sesizării ANI împotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pe care îl acuză de conflict de interese și abuz în serviciu. Nicolae Ciucă a amintit că PNL i-a transmis edilului Capitalei o listă cu zece obiective care trebuie îndeplinite, pentru a putea beneficia de sprijinul liberalilor la alegerile locale de la anul.

„Este o decizie a filialei PNL Bucureşti. Am stabilit deja şi am transmis domnului primar lista cu cele zece obiective pe care filiala PNL Bucureşti le are în vedere la nivelul Primăriei Bucureşti. A trecut deja o lună, urmează ca în funcţie de ceea ce se va realiza sau nu, ne vom poziţiona faţă de domnia sa”, a declarat Nicolae Ciucă joi, potrivit Agerpres.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat, joi, că a sesizat Parchetul General cu privire la săvârşirea de către primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a infracţiunilor de abuz în serviciu şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. De asemenea, ANI îl acuză pe Nicuşor Dan de incompatibilitate şi conflict de interese.

Nicușor Dan a respins acuzațiile ANI, pe care le va ataca în instanță.

Reprezentanţii PNL Bucureşti i-au cerut, pe 1 februarie, primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, să îndeplinească o serie de obiective cu privire la termoficare şi în alte domenii, în şase luni, pentru a-i menţine sprijinul politic.

