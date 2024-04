Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la desemnarea medicului Cătălin Cîrstoiu drept candidat al PSD-PNL la Primăria Capitalei. Prima opțiune a fost profesorul Tiberiu Florescu, dar acesta a refuzat.

Ciucă a spus că președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a vorbit despre posibilitatea de a-l desemna candidat pe Cîrstoiu cu doar două zile înainte ca acesta să fie anunțat drept candidatul PSD-PNL.

„Acolo ajunseserăm, pentru că a fost încercarea de a-l convinge pe profesorul Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, am discutat ne-am văzut amândoi cu el, a declinat oferta noastră și a trebuit să se identifice un alt candidat. Noi n-am avut candidat, că n-am avut, și s-a căutat un candidat în afara celor două partide politice”, a spus Ciucă.

„Senzația mea și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Motivația nu vine peste noapte, probabil că a avut o oarecare rădăcină în gândirea domniei sale și are și o justificare, pentru că nu putem să negăm că atunci când l-am prezentat am venit cu o soluție profesională de management al unui dintre cele mai mari spitale din țară și am considerat că e o soluție pentru ce are nevoie Bucureștiul astăzi, adică un manager, o echipă de management care să rezolve problemele Bucureștiului”, a explicat el.

Editor : M.B.