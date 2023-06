Ciucă: Fac apel la încredere și rațiune pentru a înceta greva din Educație și pentru a putea să finalizăm anul de învâțământ

Premierul Nicolae Ciucă a făcut joi, în debutul ședinței de guvern, un apel la profesori să renunțe la grevă. Ciucă spune că Guvernul și-a îndeplinit angajamentele luate la negocierile cu sindicatele din Educație și consideră că profesorii „au avut un partener onest” la aceste discuții.

„În demerusurile care au fost asumate politic, atât prin România Educată cât și prin pachetul de legi ale educației am căutat să dăm încredere că educația și sănătatea sunt priorități pentru Coaliție. Tot ceea ce am discutat și ne-am asumat în întâlnirile cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente, atât solicitările salariale cât și în ceea ce privește investițiile în educație și în tot ceea ce înseamnă întregul proces tehnic de derulare a educației”, a declarat Ciucă.

Prim-ministrul României spune că îi înțelege pe profesori care nu mai au încredere în cuvântul liderilor politici, însă îi asigură pe aceștia că actuala Coaliție își va respecta cuvântul.

„Am elaborat OUG în ședința anterioară. Am convenit că există solicitări care trebuie să dea încredere tuturor celor care lucrează în educație. Am înțeles și această suspiciune care în timp s-a acumulat și e îndreptățită. Dar, în momentul de față, au avut un partener onest și implicat pentru a rezolva aceste probeleme. Împreună cu președintele CDEP, cu miniștrii de linie, am adoptat aceste măsuri și le vom materializa în aceste documente pe care le-au solicitat reprezentanții sindicatelor din Educație.

Astăzi vom aproba un memorandum în cadrul unei declarații pe care o vom aproba în Guvernul și o vom publica în Monitorul Oficial. Sunt elementele de referință din grila de salarizare și desigur celelalte măsuri care au fost prevăzute pentru infrastructura din instituțiile de învățământ.

Am stabilit cu domnul Marcel Ciolacu să ne asumăm împreună să semnăm un angajament politic tocmai să oferim acele garanții prin care în final să determinăm educatorii, profesorii să reia procesul de învățământ, să finalizeze anul școlar”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă face un apel la profesori să renunțe la grevă.

„Aici este vorba de impactul și consecințele acestor decizii asupra a milioane de copii, asupra a milioane de părinți. Toate aceste chestiuni sunt convins că dascălii noștri le înțeleg și înțelg apelul la încredere și rațiune pe care îl fac de la masa Guvernului pentru a înceta această grevă și pentru a putea să finalizăm anul de învâțământ, concretizând tot ceea ce am stabilit în documente oficiale care sunt absolut angajante pentru guvernul României”, a mai declarat acesta, în debutul ședinței de guvern.

Editor : R.K.