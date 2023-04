Ciucă îi cere lui Burduja să debirocratizeze granturile pentru cercetare: „Cercetătorii să stea în laboratoare, nu cu nasul în hârtii”

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut, luni, ministrului Cercetării, Digitalizării şi Inovării, Sebastian Burduja, să vină cu un pachet legislativ de debirocratizare privind modul de gestionare a granturilor din cercetare astfel încât măsurile să fie adoptate şi să devină operaţionale în luna septembrie a acestui an.

Premierul a făcut anunţul, luni, în cadrul discursului susţinut la ceremonia de deschidere a Conferinţei Internaţionale „Smart Diaspora 2023. Diaspora în învăţământ superior, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat” organizată la Sala Operei Naţionale Române din Timişoara, potrivit Agerpres.

„Ca premier am în primul rând am datoria să fac, să fac în aşa fel încât lucrurile să se întâmple în realitate şi să vorbim mai puţin. De aceea, astă seară doresc să fac două anunţuri. Primul, adresat domnului ministru Burduja, pe care-l rog să constituie un grup de lucru interministerial, astfel ca în cel mai scurt timp să debirocratizăm modul de gestionare a granturilor în cercetare. Nu este acceptabil ca un cercetător german să poată achiziţiona un reactiv în 5 ore, iar un cercetător român în 5 luni. Până la semnarea granturilor de reintegrare, estimat în august-septembrie, vă solicit să avem legislaţia debirocratizării adoptată şi operaţională. Cercetătorii trebuie să stea în laborator, să se preocupe de conţinutul activităţilor de cercetare, de diseminarea rezultatelor, de concretizarea şi exploatarea acestora prin startup-uri sau spin-off-uri, nu să piardă timpul cu hârtii şi să se scufunde în birocraţie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Totodată, premierul a cerut ministrului ca în urma discuţiilor avute în cadrul conferinţei să propună Guvernului cinci domenii din ştiinţă pentru a fi finanţate prioritar. „Vă rog ca în urma desfăşurării lucrărilor conferinţei „Smart Diaspora”, ascultându-i pe cercetătorii de elită ai României, să propuneţi 5 domenii prioritare în ştiinţe, domenii pe care să le aprobăm în Guvern şi să le finanţăm prioritar. De ce dorim acest lucru? Cred că este foarte simplu. Dacă facem un exerciţiu de imaginaţie şi ne gândim unde am fi fost astăzi dacă acum 10-15 ani am fi finanţat, aşa cum se discuta atunci, inteligenţa artificială şi vehiculele electrice. Consider că este momentul, odată cu renaşterea, aici, la Timişoara, dacă aici s-a ales şi a fost ales locul unde să renască cercetarea şi inovarea din ţara noastră, atunci, aici, la Timişoara, trebuie să facem în aşa fel încât să nu ratăm această oportunitate şi să ne folosim cu adevărat de tot ceea ce înseamnă potenţialul ţării noastre, potenţialul uman şi celălalt potenţial pe care-l avem în domeniul resurselor, pe care, din păcate, le-am vândut ca materie primă, niciodată prelucrate în aşa fel încât să fim noi exportatori de know-how şi de tehnologie”, a declarat Ciucă.

În context, şeful Executivului a făcut apel la cercetătorii români din diaspora să dea curs oportunităţilor avute în vedere de Guvern pentru a-i atrage să se întoarcă în ţară.

„Atunci când m-am văzut cu tinerii care sunt plecaţi demult din România şi când i-am întrebat dacă s-ar întoarce acasă, nu a fost unul care să nu aducă în discuţie legăturile cu ţara, legăturile cu familia, legăturile cu locurile natale. Nu puţini au fost cei care au spus: acolo este familia noastră, acolo sunt bunicii noştri, acolo am crescut, atunci când ni se va oferi oportunitatea vom reveni acasă. În curând se vor afişa rezultatele şi se vor contracta 120 de granturi de peste 1 milion de euro destinate cercetătorilor din diaspora, români şi străini. Împreună şi alături de cercetătorii din România, din ce în ce mai mulţi şi mai mulţi, vreau să vă rog să creaţi o masă critică a excelenţei, o masă critică necesară unei schimbări de paradigmă, o masă critică necesară pentru o translaţie a economiei româneşti dinspre producţia simplă, bazată pe know-how extern, înspre o producţie bazată pe cercetare, dezvoltare şi inovare autohtone care să ne ducă acolo unde noi românii merităm”, a declarat Nicolae Ciucă.

În acelaşi timp, prim-ministrul a lansat un apel către întreaga clasă politică din România să colaboreze pentru a crea condiţiile necesare întoarcerii acasă a cercetătorilor români din diaspora. „Fac un apel pentru întreaga clasă politică să facă astfel încât România să fie de azi casa dumneavoastră. intelectuală şi casa dumneavoastră profesională. Sper că va fi un prim pas astfel încât în viitor România să fie şi casa dumneavoastră fizică, împreună cu familiile dumneavoastră şi, de ce nu, împreună şi alături de colaboratorii dumneavoastră din străinătate, care să regăsească aici, în România, un teren al oportunităţilor şi al dezvoltării personale şi profesionale”, a declarat Ciucă.

Nu în ultimul rând, premierul a salutat prezenţa la eveniment a cercetătorilor din Republica Moldova şi a ministrului de resort moldovean. „Doresc să le spun bun venit şi cercetătorilor de peste Prut, să îl salut pe domnul ministru al Educaţiei şi cercetării din Republica Moldova, domnul Anatolie Topală. Domnule ministru, bine aţi venit! Sunt bucuros că Guvernul României a decis să deschidă linii de finanţare specifice pentru colaborarea cu Republica Moldova, ca pas important pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Colegii mei din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se află alături de mine şi alături de noi pentru a vă aduce la cunoştinţă şi pentru a vă detalia toate instrumentele de finanţare pentru programele dedicate colaborării cu Republica Moldova şi vă invit să profitaţi de aceste zile ale conferinţei, inclusiv pentru identificarea de noi parteneri pentru proiectele pe care le veţi depune în aceste competiţii”, a afirmat Ciucă.

