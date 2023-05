Ciucă, în ședința cu liberalii la Vila Lac: „Îmi asum orice greşeală, dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, le-a transmis liberalilor în şedinţa informală de la Vila Lac că îşi asumă orice greşeală pe timpul guvernării, dar nu îşi va asuma niciodată că nu a guvernat bine. El le-a cerut să schimbe perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală, au precizat surse liberale pentru News.ro.

„Îmi asum orice greşeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reuşit o guvernare stabilă timp de un an şi jumătate, am evitat criza şi am recâştigat credibilitatea în faţa partenerilor externi”, le-a spus preşedintele PNL liderilor de filiale veniţi la Bucureşti pentru şedinţa conducerii partidului de marţi.

Ciucă le-a cerut liberalilor să schimbe un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală.

„Să ne gândim în primul rând la public, la cetăţenii României şi la aşteptările lor şi de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid”, a spus le-a spus el colegilor de partid.

Nicolae Ciucă a mai afirmat că rocada guvernamentală este „o responsabilitate faţă de ţară”.

„Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de ţară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam să luăm ministerele cu cei mai mulţi bani? Intrăm ca o echipă sau nu?”, le-a mai spus liderul PNL preşedinţilor de organizaţii.

Editor : Adrian Dumitru