Ciucă, întrebat cum se vor calcula facturile: „E un detaliu tehnic pe care nu îl știu acum”

Premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat, luni, despre cum se vor calcula facturile la energie, dacă acestea se vor raporta la consumul de anul trecut pentru încadrarea în plafoane, sau dacă vor fi raportate la consumul actual. „Este un detaliu tehnic pe care nu îl știu acum”, a spus premierul, după ce anterior explicase că facturile se vor raporta la consumul actual, astă după ce secretarul general al Guvernului declara săptămâna trecută că nu se poate face acest lucru.

„Chestiunile care mai erau de amendat în Parlament sunt cele prin care vom regla acele chestiuni cu serviciile publice astfel încât să beneficieze de prețul de un leu. Familiile monoparentale sau cele cu mai mult de 3 copii, bisericile, societățile de apă canal, acestea sunt”, a spus Ciucă despre amendamentele care urmează să fie adoptate în Parlament la ordonanța care plafonează prețurile la energie.

Întrebat dacă raportarea consumului pentru încadrarea în plafoanele stabilite de guvern se va face în continuare la media anului trecut, premierul a declarat: „Ultima discuție pe care am avut-o în coaliție a fost să raportăm la luna în curs, la anul 2022, nu la anul trecut pentru ca au fost probleme legat de cum s-a desfășurat activitatea pentru că a fost pandemie. A fost o discuție tehnică de acest fel, urma ca prin propunerile pe care le vor aduce cei de la ANRE să luăm o decizie”.

Întrebat dacă în acest moment nu se poate vorbi despre o decizie clară, premierul a spus: „Nu este la Guvern, este în Parlament. Nu este la noi”.

Secretarul general al Guvernului Marian Neacșu a spus vineri că „este foarte complicat și foarte greu să ne raportăm la consumul lunar” actual.

„Vom rămâne raportați la consumul mediu anual al anului 2021 care pentru consumatorul casnic nu poate să fie un an rău, pentru că a fost an de pandemie în care cea mai mare parte dintre români o bună parte din timp au stat acasă, deci au consumat energie. Dar pentru a putea face reglajele la nivelul consumului efectiv și ca oamenii să nu plătească mai multă energie și un preț mai mare decât ce au realizat, în luna februarie a anului următor se va face regularizarea pentru întreg anul și încadrarea în consumul efectiv realizat”, a declarat Marian Neacșu.

Nicolae Ciucă a explicat și de ce declarase inițial că reglementarea pieței energiei va fi pentru un an, ulterior ordonanța fiind dată până în 2025.

„Este o decizie pe care am luat-o cu toții să avem această predicție pentru doi ani de zile, inițial am afirmat că ne dorim pentru un an pentru că așa a fost stabilit pentru ordonanțele pe care le propuseserăm până la sfârșitul săptămânii trecute”, a spus Ciucă.

Prim-ministrul a transmis și că furnizorii care vor emite facturi cu întârziere vor trebui să accepte plata eșalonată a facturii.

„Pentru furnizorii care nu au fost în măsură să trimită facturile la timp este absolut anormal ca orice consumator să primească factură după cinci luni și să plătească întreaga suma. Am solicitat ca acea sumă să fie eșalonată astfel încât cetățenii să poată să își plătească factura”, a mai spus Ciucă.

Editor : R.K.