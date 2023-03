Ciucă, la Congresul OFL: Femeile au o prezență din ce în ce mai mare în Armată. Dacă acolo se poate, se poate în orice domeniu

Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, în cadrul unui discurs în fața Congresului Femeilor Liberale, că „ne-am angajat de fiecare dată să facem în așa fel încât să creștem numărul de domnișoare și doamne în tot ceea ce înseamnă activitate și, în mod deosebit structurile de conducere, indiferent de nivelul la care ne referim”.

„Ceea ce și noi încercăm și ne-am angajat de fiecare dată, să facem în așa fel încât să creștem numărul de domnișoare și doamne în tot ceea ce înseamnă activitate și, în mod deosebit structurile de conducere, indiferent de nivelul la care ne referim.

Am participat la o serie întreagă de activități împreună și la Neptun, am participat și la Arad, activitățile organizate de către Organizațiile Femeilor Liberale și de fiecare dată am susținut și o să susțin că este momentul ca România să facă o schimbare de mentalitate, aș putea spune un salt, în privința implicării femeilor în dezvoltarea țării și a comunităților. Este absolut normal să continuăm să susținem acest lucru, după ce, la nivelul PNL, am asumat decizia de a susține ca femeile să fie cât mai prezente și cât mai numeroase, astfel încât să asigurăm egalitatea de gen în rândul conducerii organizațiilor și în rândul numărului parlamentarilor pe care PNL și-l asumă pentru alegerile viitoare.

(...)

Eu cred că este momentul să facem. Este important ca atunci când venim în fața dumneavoastră și ne uităm în ochii dumneavoastră să ne aplaudați pentru ceea ce am făcut nu pentru ceea ce spunem.

Ca atare, este foarte important, și sunt acei oameni din conducerea partidului, care sper că înțeleg foarte bine ce spun și consider că, într-adevăr, dacă ne uităm la tot ceea ce înseamnă potențialul pe care Organizațiile Femeilor Liberale, potențialul pe care femeile din România îl au, noi nu trebuie să facem nimic altceva decât să-l folosim și să-l punem în valoare, la adevăratul său potențial.

(...)

Este momentul ca dincolo de campania care s-a desfășurat, și aici vreau să felicit ambele competitoare și echipele dumnealor. Apreciez foarte mult faptul că există această abordare care să ne permită să ne bucurăm de ceea ce poate să însemne competiție în interiorul PNL și să îmi exprim încrederea că femeile liberale, după ce o să se termine acest Congres și o să avem și rezultatul final al alegerilor, o să constituie o structură consolidată, monolit, care o să reprezinte motorul a tot ceea ce înseamnă activitatea internă în PNL și să demonstreze că, într-adevăr, femeile au energia, au priceperea, au puterea și sunt capabile să influențeze și să schimbe orice percepție despre modul în care se pot implica, alte domenii decât cele în care am fost învățați până acum. Mă refer la: medicină, educație. Sigur, rolul femeii în familie este indiscutabil, dar la componenta profesională, cam acolo am fost noi învățați să vedem doamnele și domnișoarele desfășurându-și activitatea. Nu este adevărat.

Știți foarte bine, vin dintr-un domeniu, unde mai greu se acceptă ca o femeie să devină soldat.

Vreau să vă spun că în momentul de față, în armată, femeile au o prezență din ce în ce mai mare. Nu cu mult timp în urmă, am luat aceea decizie ca egalitatea de șansă să fie aceeași și pentru bărbați și pentru femei. Locurile din instituțiile de învățământ militare, pentru ca la vremea respectivă se punea problema unei alocări de locuri pentru domnișoare să fie unul limitat. Astăzi, el nu este limitat. Concurează după poziții egale, pe orice funcție și orice poziție. Vă spun că funcționează și funcționeaă de câțiva ani de zile. Dacă în domeniul militar se poate, se poate în orice domeniu și exist o serie întreagă de domenii unde femeile au făcut performanță. Nu vreau să aduc aminte de întâlnirile și discuțiile pe care le-am avut cu ONAF-ul. Am participat la toate activitățile unde femeile de afaceri s-au putut organiza și au putut să-și manifeste și să facă în așa fel încât să le fie cunoascute rezultatele.

Eu sunt convins că, așa cum am spus la început, merită să facem acel salt de mentalitate, schimbarea în care să vedem femile la adevărata lor valoare, la adevăratul lor potențial în oricare dintre sectoarele de activitate.

Nu vreau să fac referire la toate programele și proiectele care sunt prevăzute în PNRR. Sunt 100 de milioane de euro alocate susținerii femeilor în sfera antreprenoriatului. Am făcut referire la aceste cifre. Eu cred că nu cifrele sunt cele care ne dau entuziasm și ne mobilizează, ci noi între noi și acel mediu propice pe care PNL este obligat să-l facă, astfel încât să pună în valoare potențialul femeilor din România”, a declarat Nicolae Ciucă, prin videoconferință din Suedia, la Congresul Femeilor Liberale.

Editor : Alexandru Costea