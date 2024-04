Ciucă: Nu avem a ne teme de ce am reuşit să facem în cei 4 ani şi jumătate de guvernare. S-a şi greşit şi trebuie să recunoaştem

PNL a făcut și greșeli în cei 4 ani de guvernare, recunoaște președintele partidului, Nicolae Ciucă. El adaugă însă că partidul este singurul care a reuşit să depăşească un ciclu de patru ani continuu la guvernare, potrivit News.ro.

„Nu trebuie să criticăm pe nimeni. În momentul în care critici nu mai devii credibil şi abaţi mintea omului de la ceea ce ar trebui să înţeleagă din mesajul pe care vrei să-l transmiţi. Noi trebuie să venim să vorbim de ceea ce am făcut noi, de ceea ce facem noi, să vorbim despre faptele noastre pentru că, într-adevăr, administraţia, politica în administraţie este precum credinţa, adică se bazează pe fapte. Ca atare, să lăsăm faptele noastre să vorbească şi să nu avem a ne teme de ceea ce am reuşit să facem în cei patru ani şi jumătate de guvernare”, a spus Ciucă la evenimentul de lansare a candidaţilor liberali pentru alegerile locale în judeţul Sălaj.

„După 1989, Partidul Naţional Liberal este singurul partid care a reuşit să depăşească un ciclu de patru ani continuu la guvernare, iar perspectiva este ca în noiembrie să împlinim cinci ani de guvernare. Sunt cinci ani în care s-au făcut foarte multe lucruri bune. S-a şi greşit şi trebuie să recunoaştem. Nu trebuie să avem o problemă din a le spune oamenilor că am greşit, dar important este să avem această deschidere la dialog, această umanitate. Ce înseamnă să ai un dialog cu oricine? Nu contează ce profesie, nu contează ce vârstă are, contează doar să avem disponibilitatea să dialogăm şi să explicăm, să răspundem pentru ceea ce nu am făcut bine, sau pentru ceea ce nu am făcut deloc, dar toate chestiunile astea trebuie cunoscute”, a spus Ciucă.

El a adăugat că „activul de partid” trebuie să discute cu oamenii şi să le explice „care este faţa reală a PNL”, mai ales celor care nu sunt hotărâţi cu cine să voteze.

La evenimentul din Sălaj, preşedintele PNL a remarcat numărul mic de femei aflate în prim-planul politicii liberale în acest judeţ și a precizat, în acest context, că vrea „să se înţeleagă faptul că în PNL nu sunt doar bărbaţi”, el cerând doamnelor să „lupte” să fie în prim-planul politicii.

Editor : M.B.