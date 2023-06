Ciucă: „Până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un Guvern”. Ce spune despre scoaterea UDMR de la guvernare

Nicolae Ciucă, care a demisionat luni din funcția de prim-ministru, a declarat că „până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un Guvern”, adâugând că „s-a agreat să aibă loc această rocadă la funcția de premier și că se intră într-o normalitate legată de ceea ce înseamnă asumarea politică”.

„A fost un mandat prin care am făcut tot ceea ce a depins de noi pentru a asigura stabilitatea și a ne arăta respectul față de obiectivele asumate. Am încheiat mandatul, adevărat, cu soluționarea crizei din învățământ, dar și aici am dorit să arătăm să există toată disponibilitatea pentru a identifica cele mai bune soluții. Există responsabilitate față de ceea ce înseamnă rolul educației și recunoașterea rolul dascălilor în România și, nu în ultimul rând, responsabilitatea asumărilor politice și anume, atunci când am încheiat un acord politic, să fie dus până la capăt. L-am dus până la capăt. Am agreat să aibă loc această rocadă la funcția de premier și cred că putem să spunem că se intră într-o normalitate legaă de ceea ce înseamnă asumarea politică”, a declarat Ciucă.

Fostul premier a mai adăugat că urmează discuțiile în Coaliție, pentru că „este nevoie, în continuare, de ceea ce înseamnă angajamentul politic pentru stabilitatea, echilibrul țării și îndeplinirea obiectivelor guvernamentale”.

„Este clar că până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un Guvern în deplinătatea responsabilităților și partea aceasta, prin care noi ne-am asumat să continuăm dialogul, negocierile, sperăm să se termine foarte repede, astfel încât să avem consultările politice, să avem votul în Parlament și să avem un Guvern”, a mai spus Ciucă.

Întrebat dacă se mai respectă sau nu protocolul în cazul în care UDMR va ieși de la guvernare, el a răspuns că sunt două opțiuni, „prima fiind aceea de a menține protocolul sau negocieri până la identificarea unei soluții, ca să se asigure majoritatea guvernamentală”.

De asemenea, acesta a mai adăugat că „în acest moment, au loc negocieri, au loc discuții, au loc evaluări. În momentul în care ele se vor finaliza, va avea loc un acord pentru absolut tot ce înseamnă structura finală”.

Mai mult, premierul demisionar a fost întrebat dacă UDMR ar putea să păstreze Ministerul Dezvoltării.

„Eu cred că, în continuare, există opțiunile pe masă și ele trebuie discutate și analizate”, a mai spus Ciucă.

În ceea ce privește ultima ofertă făcută de Marcel Ciolacu care se referă la Ministerul Mediului și Ministerul Energiei pentru UDMR, Ciucă a explicat că „a văzut declarațiile lui și că Ciolacu a lăsat să se înțeleagă, în continuare, că este loc pentru dialog, pentru negocieri”.

Editor : Bianca Chirilă