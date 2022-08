Ciucă: Rectificarea bugetară este una pozitivă. Au fost asigurate fonduri suplimentare la Sănătate și Educație

Rectificarea bugetară este pozitivă şi se bazează pe o majorare a Produsului Intern Brut, respectiv o creştere de aproximativ 30 de miliarde de lei la bugetul general consolidat, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, joi, la şedinţa de guvern. Potrivit premierului, au fost asigurate fonduri suplimentare la Sănătate și Educație și au fost alocate sumele necesare pentru plata concediilor medicale.

"Agenda de astăzi are în prim plan aprobarea rectificării bugetare, rectificare bugetară care este una pozitivă, bazându-se pe o majorare a PIB, discutăm de o creştere de aproximativ 30 miliarde de lei la bugetul consolidat. De asemenea, avem şi cifrele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică pe primele 6 luni, care vin să confirme că măsurile pe care Guvernul le-a luat au reuşit să genereze o creştere a economiei româneşti în pofida crizelor pe care le traversăm şi a cheltuielilor neprevăzute generate atât de criza energetică, cât şi criza de securitate de la graniţa ţării noastre", a afirmat Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.

Premierul a precizat că din datele furnizate de la INS se poate observa "o creştere pe al doilea trimestru cu 5,3% faţă de perioada similară a anului 2021".

"Şi, desigur, în prima jumătate avem o creştere de 5,8% faţă de primul semestru al anului 2021", a evidenţiat Ciucă.

"Avem datoria ca în continuare să identificăm şi să lucrăm pe soluţii care să continue să asigure măsuri de sprijin pentru populaţie, măsuri de sprijin pentru economie, economia trebuie să funcţioneze şi, practic, o să vedem din alocările la rectificarea bugetară că acestea sunt priorităţile pe care noi am fundamentat această rectificare", a explicat Ciucă.

El a adăugat că un al treilea element avut în vedere la elaborarea proiectului de rectificare a ţinut cont de atragerea de fonduri europene şi accesarea acestora într-un volum cât mai mare.

Şeful Executivului a menţionat că au fost alocate fonduri suplimentare la Sănătate, având în vedere că acest domeniu reprezintă o prioritate pentru Guvern.

"Fonduri suplimentare care au vizat toate proiectele de modernizare şi de susţinere a serviciilor medicale, coroborate, bineînţeles, cu proiectele pe care le avem în derulare prin fonduri europene şi care, de asemenea, urmează să fie accesate şi puse în aplicare prin PNRR. Doresc să subliniez un aspect pe care l-am agreat în coaliţie - au fost alocate sumele necesare, astfel încât să poată să fie asigurată plata concediilor medicale şi avem garanţia că până la finele anului, la următoarea rectificare, toate aceste sume să poată fie asigurate", a mai afirmat Ciucă.

De asemenea, au fost asigurate fonduri suplimentare la Educaţie, în conformitate cu priorităţile ministerului.

"Avem nevoie ca în continuare să asigurăm fundamentarea, inclusiv cea bugetară, pentru ceea ce urmează să reprezinte, pentru ceea ce urmează să însemne aprobarea şi intrarea în vigoare a noilor Legi ale educaţiei", a completat Ciucă.

În context, a subliniat că la rectificarea bugetară s-a ţinut cont şi de execuţia bugetară, execuţie bugetară la nivelul fiecărui ordonator de credite, şi de perspectiva cheltuirii fondurilor alocate, ţinând cont că, în momentul de faţă, unul dintre pilonii importanţi ai programului de guvernare este realizarea planului de investiţii.

"Plan pe care noi l-a anunţat ca fiind cu cea mai mare finanţare din ultimii 30 de ani. La sfârşitul lunii iulie ajunsesem la aproximativ undeva sub 30% din îndeplinirea acestui program de investiţii, peste 25 de miliarde din cele 88. Ştim foarte bine că, de regulă, în cea de-a doua jumătate a anului se intensifică toată activitatea de investiţii la nivelul ministerelor, dar şi la nivelul autorităţilor locale pe toate proiectele de infrastructură. Au fost alocate fondurile necesare la Ministerul Dezvoltării. De asemenea, au fost alocate fondurile pentru continuarea dezvoltării programelor prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală. Am convingerea că fiecare dintre ordonatorii de credite vor urmări, aşa cum am stabilit, ca programul de investiţii să poată să fie îndeplinit în conformitate cu sumele alocate", a mai declarat Ciucă.

