Ciucă spune că nu va demisiona: Când va veni timpul, voi preda mandatul președintelui. Rocada va fi conform protocolului

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, că nu va demisiona din funcţia de premier, ci va preda mandatul preşedintelui "atunci când va veni timpul".

El a afirmat, într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău, că mandatul său de premier i-a fost atribuit de preşedintele României şi va fi predat, de asemenea, şefului statului.

"Rocada urmează să se petreacă, aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei şi aş nuanţa un pic în sensul în care nu am să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat.

Am primit mandatul de la preşedintele României. Atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României", a afirmat Ciucă.

Nicolae Ciucă este, joi, într-o vizită oficială la Chişinău, acolo unde a avut întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean, dar şi cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

