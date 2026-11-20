Sistemul de termoficare al Bucureștiului riscă să colapseze în aproximativ zece ani dacă ELCEN nu va fi transferată Primăriei Capitalei și unificată cu Termoenergetica în următorul an, avertizează primarul general Ciprian Ciucu. Edilul acuză Ministerul Energiei că blochează preluarea companiei și susține că municipalitatea ar intra în incapacitate de plată dacă ar fi obligată să achite datoria de 3 miliarde de lei rămasă după falimentul RADET.

„Dacă nu facem într-un an de zile acest transfer de proprietate și nu vom unifica și nu vom avea SACET-ul, eu vă zic, în aproximativ zece ani va colapsa sistemul”, a declarat Ciprian Ciucu într-un interviu acordat București.ro.

Primarul general vrea ca producerea și distribuția energiei termice să fie reunite într-un singur sistem de alimentare centralizată cu energie termică. În prezent, producția este asigurată de ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, iar transportul și distribuția sunt gestionate de Termoenergetica, societate deținută de Primăria Capitalei.

Ciucu susține că unificarea celor două activități a fost realizată în alte orașe din țară și a dus la scăderea subvențiilor. Ca termen de comparație, edilul a invocat Varșovia, unde subvenția ar reprezenta între 5% și 10% din bugetul local, în timp ce Bucureștiul alocă aproximativ 35% din buget pentru termoficare.

Datorii de miliarde între companiile statului și ale Primăriei

În actuala organizare, ELCEN și Termoenergetica funcționează separat și își facturează serviciile, iar datoriile și penalitățile continuă să se acumuleze.

Potrivit primarului general, Termoenergetica îi datorează ELCEN aproximativ 1,7 miliarde de lei, iar Primăria Capitalei achită subvenția către operatorul de distribuție cu o întârziere de aproximativ un an.

La această sumă se adaugă datoria de aproximativ 3 miliarde de lei rămasă după falimentul RADET, pronunțat în 2019. Ciucu avertizează că municipalitatea nu ar putea plăti această datorie fără să intre în incapacitate de plată.

„Dacă vine mâine un judecător și spune că PMB trebuie să plătească acești bani Ministerului Energiei, eu fac bagajele și plec acasă. Și orice alt primar nu mai vine. Pentru că este în incapacitate de plată Primăria”, a declarat edilul.

Acesta consideră că Termoenergetica este, în fapt, continuatoarea fostei RADET și că schimbarea formei juridice nu a rezolvat problemele structurale ale sistemului.

Ciucu acuză Ministerul Energiei că blochează transferul ELCEN

Primarul general afirmă că între Guvern și Consiliul General al Municipiului București există un memorandum privind transferarea ELCEN către municipalitate, procedură începută în perioada în care Nicușor Dan conducea Primăria Capitalei.

Consiliul General și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate, însă Ministerul Energiei nu ar fi realizat evaluarea activelor ELCEN, etapă necesară pentru stabilirea condițiilor transferului.

„Ne lovim de voința unor funcționari din Ministerul Energiei”, a declarat Ciucu.

Edilul a precizat că a solicitat realizarea evaluării și în perioada în care Ilie Bolojan asigura interimatul la Ministerul Energiei și că intenționează să ceară o întâlnire cu noul ministru.

Ciucu a amintit că unificarea sistemului a fost încercată și în perioada în care Gabriela Firea era primar general, împreună cu Liviu Dragnea, însă proiectul nu a mai fost continuat după apariția conflictelor politice dintre cei doi.

Primarul sugerează că ELCEN, pe care o descrie drept o companie profitabilă, este menținută în subordinea ministerului din considerente politice și sindicale: „Pentru că are cineva de pus niște pile în Consiliul de Administrație la ELCEN. Sau pentru faptul că vrem să ținem în viață niște sindicate”.

Pierderile din rețea ajung până la 41%

Ciucu a explicat că o altă problemă majoră este diferența dintre costul gigacaloriei și prețul plătit de populație. Termoenergetica ar cumpăra gigacaloria cu peste 400 de lei și ar livra-o consumatorilor la un preț de peste 300 de lei, diferența fiind acoperită din subvenția acordată de Primărie.

Rețeaua de termoficare a Capitalei are aproximativ 4.000 de kilometri și a fost construită în mare parte în anii '70 și '80. Pierderile reale s-ar situa, potrivit primarului, între 38% și 41%, în timp ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei recunoaște numai un nivel de 22%.

Pentru pierderile care depășesc nivelul recunoscut de autoritate este aplicată o cotă de TVA de 21%, în locul cotei reduse de 9%, a mai susținut edilul.

Sistemul deservește aproximativ 500.000 de consumatori și nu poate fi înlocuit rapid cu alte surse de încălzire, avertizează primarul general. Rețeaua electrică a Bucureștiului nu ar putea suporta trecerea unui număr atât de mare de locuințe la încălzirea electrică, iar instalarea centralelor individuale pe gaz ar conduce, potrivit acestuia, la dublarea emisiilor de dioxid de carbon ale orașului.

„Miza este căldura din casele oamenilor pe timp de iarnă pentru zeci de ani de acum înainte”, a concluzionat edilul.

Editor : A.D.