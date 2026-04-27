Ciucu: Crizele politice sunt create exclusiv pe baza intereselor. Oameni bogaţi şi puternici vor mai multă bogăţie şi mai multă putere

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că în ultimii cinci ani durata medie a unui guvern este de sub un an, iar crizele politice din România sunt create „exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare - oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie şi la mai multă putere”. „Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani şi a accesului discreţionar şi privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, arată Ciucu. Depre AUR, liberalul spune că este „sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule”.

„Când ne vom mai face şi noi bine? Durata medie a unui guvern, în ultimii cinci ani, este de sub un an. Crizele noastre politice sunt create exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare: oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie şi la mai multă putere. De aceea au fost mătrăşite guvernele Orban, Cîţu şi, acum, i se pregăteşte acelaşi lucru guvernului Bolojan. Ştiu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu şi fără voia mea în ultimii ani”, afirmă liberalul Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit acestuia, guvernele Ciucă şi Ciolacu au existat atunci când „oamenii bogaţi şi puternici s-au înţeles”. „Şi, parţial, Cîţu – dar atunci s-au certat alţi bogaţi şi puternici între ei. Şi nu toţi sunt la vedere”, adaugă Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL consideră că aceste crize politice din România nu sunt „naturale”, ci „complet artificiale”.

„Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani şi a accesului discreţionar şi privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, precizează Ciucu.

Despre AUR, liberalul spune că este „exact sistemul care se prezintă ca anti-sistem”.

„Este sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule. Aceasta este cheia acţiunii PSD şi a lui Grindeanu, Neacşu & co.: foamea de putere, bani şi trai pe picior mare. De aceea le stă Bolojan în gât: pentru că nu are mentalitate de slugă. Nici Orban nu avea. Miza lor este partidul nostru, dragi colegi liberali. Şi, aşa cum v-am tot spus prin şedinţe, vom fi chemaţi în curând să facem o alegere de conştiinţă: demnitatea noastră, agenda publică şi viitoarele generaţii de liberali sau sistemul, banii şi, nu după mult timp, irelevanţa. Până săptămâna trecută treceam prin normalitatea promisă de alţii, dar adusă de Bolojan. Acum trecem printr-o criză fabricată de aceiasi oameni cu bani şi putere şi televiziunii. O criză artificială, uşor evitabilă, care face rău ţării şi românilor”, mai spune Ciprian Ciucu.

