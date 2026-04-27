Ciucu: Crizele politice sunt create exclusiv pe baza intereselor. Oameni bogaţi şi puternici vor mai multă bogăţie şi mai multă putere

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că în ultimii cinci ani durata medie a unui guvern este de sub un an, iar crizele politice din România sunt create „exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare - oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie şi la mai multă putere”. „Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani şi a accesului discreţionar şi privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, arată Ciucu. Depre AUR, liberalul spune că este „sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule”.

„Când ne vom mai face şi noi bine? Durata medie a unui guvern, în ultimii cinci ani, este de sub un an. Crizele noastre politice sunt create exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare: oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie şi la mai multă putere. De aceea au fost mătrăşite guvernele Orban, Cîţu şi, acum, i se pregăteşte acelaşi lucru guvernului Bolojan. Ştiu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu şi fără voia mea în ultimii ani”, afirmă liberalul Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit acestuia, guvernele Ciucă şi Ciolacu au existat atunci când „oamenii bogaţi şi puternici s-au înţeles”. „Şi, parţial, Cîţu – dar atunci s-au certat alţi bogaţi şi puternici între ei. Şi nu toţi sunt la vedere”, adaugă Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL consideră că aceste crize politice din România nu sunt „naturale”, ci „complet artificiale”.

„Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani şi a accesului discreţionar şi privilegiat la resursele statului. Atât de simplu este”, precizează Ciucu.

Despre AUR, liberalul spune că este „exact sistemul care se prezintă ca anti-sistem”.

„Este sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule. Aceasta este cheia acţiunii PSD şi a lui Grindeanu, Neacşu & co.: foamea de putere, bani şi trai pe picior mare. De aceea le stă Bolojan în gât: pentru că nu are mentalitate de slugă. Nici Orban nu avea. Miza lor este partidul nostru, dragi colegi liberali. Şi, aşa cum v-am tot spus prin şedinţe, vom fi chemaţi în curând să facem o alegere de conştiinţă: demnitatea noastră, agenda publică şi viitoarele generaţii de liberali sau sistemul, banii şi, nu după mult timp, irelevanţa. Până săptămâna trecută treceam prin normalitatea promisă de alţii, dar adusă de Bolojan. Acum trecem printr-o criză fabricată de aceiasi oameni cu bani şi putere şi televiziunii. O criză artificială, uşor evitabilă, care face rău ţării şi românilor”, mai spune Ciprian Ciucu.

Editor : Liviu Cojan

Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Militari NATO
4
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
5
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan 2
Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR (surse)
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și nu excludem alegerile anticipate”
dan barna se uita incruntat peste umar
Reacție din USR, după alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”
2026-02-26-5307
Ciucu, după acordul PSD-AUR: „PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”. Motreanu: „Alianţa confirmă minciuna lui Grindeanu”
BUCURESTI - CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI LIBERALI - 16 MAR 2023
Prima reacție PNL după anunțul PSD și AUR privind o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va...
fritz
Președintele USR exclude soluția unui prim-ministru tehnocrat dacă...
manfred weber face declaratii
Manfred Weber, liderul PPE: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele...
sorin grindeanu
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost...
Paradoxul puterii militare: cum pot slăbi intervențiile SUA și Israelului în Orientul Mijlociu propriile poziții strategice
Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va scădea. Creșterile vor ține pasul cu economia”
Preşedintele Donald Trump susţine o propunere făcută pe o reţea socială: Vrea să redenumească agenția ICE în „NICE”
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
