Exclusiv Ciucu: „Dacă Guvernul va cădea, PSD și AUR să facă majoritate. Rămânem cu Bolojan”. La câte voturi se joacă moțiunea

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea
Calculele moțiunii - etapa voturilor

Prim-vicepreședintele PNL și edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că moțiunea de cenzură se joacă în acest moment între 5 și 10 voturi. Liberalul susține că partidul va rămâne cu Bolojan, iar dacă demersul PSD și AUR trece, atunci responsabilii să formeze o nouă majoritate.

„Au fost discuții, nu negocieri (cu partidele din Opoziție n.red). Oamenii vor să vadă că Guvernul vrea să meargă mai departe. E greu de spus care va fi finalul discuțiilor”, a declarat Ciprian Ciucu, luni, la Digi24.

Prim-vicepreședintele PNL susține că „dacă Guvernul va cădea, cei care îl dărâmă sunt responsabili să formeze alt Guvern”.

Întrebat dacă PNL va propune un alt nume de premier în cadrul consultărilor de la Cotroceni, dacă actualul Guvern pică testul moțiunii de cenzură, Ciucu a transmis:

„Exclus să propunem alt nume de premier. Rămânem cu Ilie Bolojan. Dacă Guvernul va fi picat de PSD, nu facem altă alianță politică cu PSD.”

Edilul este de părere că „Grindeanu are zilele numărate în PSD”, întrebat dacă ar trebui să își dea demisia.

„Nu mă bag în partidul lor. Grindeanu oricum are zile numărate în PSD, din ce am înțeles. Stă prost în încrederea românilor.
Deja a pierdut tot. PSD-iștii își dau seama că au mers pe mâna lui Grindeanu și s-a autoizolat în lumea politică. Sunt nefrecventabili și AUR zice că doar dărâmă Guvernul cu ei, dar PSD rămâne nefrecventabil și pentru AUR”, a mai spus Ciucu.

Întrebat la câte voturi se joacă moțiunea de cenzură, Ciprian Ciucu a precizat:

„Estimez să fie între 5 și 10 voturi, cred că mai aproape de 10 voturi. Nu sunt foarte optimist. PSD-ul e all in, se îmbărbătează unii pe alții, dar din punctul meu de vedere sunt complet decuplați de agenda publică. Să vii să dărâmi Guvernul doar că vrei tu, fără motiv, mi se pare cel mai iresponsabil comportament din ultimii ani.”

