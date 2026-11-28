Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat în emisiunea „În fața ta” că alegerile prezidențiale din 2024 nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi. El susține că PSD a avut o strategie greșită și astfel i-a dat voturi lui Călin Georgescu. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Redăm dialogul din emisiune privind anularea alegerilor prezidențiale:

Jurnalist Digi24: Dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi, se mai anulau alegerile?

Ciprian Ciucu: Nu, asta e părerea mea.

Jurnalist Digi24: De ce? Alegerile s-au anulat din cauza lui Marcel Ciolacu?

Ciprian Ciucu: Nu știu dacă din cauza lui, dar toată lumea s-a speriat, pentru că e foarte greu să definești adevărul aici. Dar noi știm cum nu a ajuns Marcel Ciolacu, prin strategia lor superdeșteaptă, că s-au împușcat în picior în timpul competiției și au dat voturi la acel Georgescu. Dar nici nu poți să ai o campanie electorală cu zero lei. Deci au fost mai multe, au fost factori externi, din câte am înțeles eu, pentru că am fost în acea campanie electorală, și nu cred că s-ar mai fi anulat alegerile dacă Ciolacu intra în turul doi. S-a speriat toată lumea, pentru că era un fel de neprevăzut și nimeni nu știa, domnule, ce ne-a lovit, pentru că acolo a fost foarte multă manipulare, foarte mulți bani băgați în TikTok. Adică au fost atât de mult discutate aceste lucruri și sunt evidențe, sunt cunoscute de către toată lumea.

Interviul are loc în contextul în care AUR a prezentat un raport propriu privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni", are 432 de pagini și a fost realizat de deputata Laura Gherasim.

Liderii partidului susțin că nu au existat ingerințe rusești și contestă modul în care instituțiile statului au gestionat procesul electoral și au justificat anularea scrutinului.

De asemenea, George Simion a cerut desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024 și a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului General și altor instituții ale statului.

Liderul AUR a îndemnat cetățenii să depună plângeri penale pentru clarificarea circumstanțelor în care au fost anulate alegerile. Partidul contestă, printre altele, competența CCR de a anula întregul proces electoral, posibilitatea autosesizării Curții și suficiența probelor care au stat la baza deciziei.

Administrația Prezidențială susține însă că aceste aspecte au fost deja analizate și explicate prin motivarea Curții Constituționale și că raportul AUR nu schimbă argumentele juridice care au stat la baza anulării scrutinului.

Editor : C.L.B.