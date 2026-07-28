Ciucu, despre aripa anti-Bolojan din PNL: Cred că au mai rămas vreo 10 colegi care continuă să atace partidul din interior

Primarul Capitalei, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, despre aripa anti-Bolojan din PNL, că este o facţiune mai veche, cunoscută, care întotdeauna a încercat în ultima perioadă să se poziţioneze alături de PSD şi sunt din ce în ce mai puţini, au rămas vreo 10.

„Ne aşteptam la o astfel de situaţie. Întotdeauna când apar astfel de momente critice, sunt unii care vor să rămână la guvernare, cei care vor ca să guverneze cu PSD. Partidul Naţional Liberal are o facţiune mai degrabă în acest moment, nu aş vorbi de tabere, o facţiune care îşi doreşte să meargă mai departe cu PSD. Şi nu mă refer la ei, mă refer la marea majoritate a Partidului Naţional Liberal, care este unită şi care este alături de Ilie Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu la Cotidianul, despre aripa anti-Bolojan din partid.

Potrivit lui Ciucu, „această facţiune din Partidul Naţional Liberal este o facţiune mai veche, cunoscută, care întotdeauna a încercat în ultima perioadă să se poziţioneze alături de PSD”.

„Probabil că vor merge mai departe pe aceeaşi politică, nu văd de ce ar schimba ceva”, a menţionat primarul, potrivit News.ro.

El a mai spus că sunt aceiaşi membri ai Partidului Naţional Liberal, din ce mai puţini.

„Sunt undeva la 10, cred că au rămas, mai proeminenţi, vreau să spun. Acum au inventat această platformă, care nu este nici măcar permisă de către Statut, dar, în fine, au făcut-o. Din păcate, din perspectiva acestei platforme, vedem zilnic atacuri la Partidul Naţional Liberal şi la preşedintele ales, Ilie Bolojan, ceea ce nu este ok. Adică, din punctul meu de vedere, dacă vrei să rămâi în partid, trebuie să respecti deciziile partidului, nu să ataci propriul partid, în modul în care o fac, efectiv, zilnic, cu fel şi fel de filmări şi postări pe social media”, a explicat Ciucu.

„Nu-ţi bagă nimeni pumnul în gură, pur şi simplu aşa funcţionează un partid. În afara regulilor statutare ale partidului, ajungi în anarhie şi, din păcate, aceşti încă colegi continuă să atace partidul din interiorul lui, ceea ce nu este vreodată în regulă, pentru că este o lipsă totală de colegialitate faţă de ceilalţi, faţă de miile de membri din ţară care au votat într-un fel şi l-au susţinut pe Ilie Bolojan”, adaugă el.

Editor : C.L.B.