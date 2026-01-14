Live TV

Ciucu, despre parteneriatul cu PSD în coaliţie: „Aceştia sunt ei, duplicitari”

ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu. Foto: Captură video Digi24

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și preşedintele PNL Bucureşti, i-a catalogat pe partenerii de coaliţie de la PSD drept „duplicitari” şi anticipează că social-democrații vor avea același comportament până la rocada premierilor, adică să critice măsurile luate de guvernul din care şi ei fac parte.

Ciprian Ciucu a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, dacă se aşteaptă ca şi în acest an PSD să critice măsuri luate de guverul în care şi acest partid are miniştri.

„Când e rocada (guvernamentală)? 2027. Da, mă aştept”, a răspuns Ciprian Ciucu.

El i-a catalogat pe social-democraţi drept „duplicitari”.

Întrebat dacă acesta va fi modul de operare al PSD, Ciucu a spus: „Întrebaţi-i pe ei, nu-i vedeţi că cel mai bun predictor pentru cum se vor comporta în viitor este ce au făcut în trecut, de ce s-ar schimba, de ce s-ar schimba? Aceştia sunt ei, duplicitari”.

