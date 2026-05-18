Exclusiv Ciucu, despre posibile ruperi din PNL: Va veni o presiune mare. Când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, a declarat duminică, la Digi24, că subiectul liberalilor care se vor rupe de PNL nu este închis, mai ales că presiunea va crește. „Întotdeauna când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână”, a precizat Ciucu.

 

„Eu vorbesc pentru mine și pentru oamenii cu care vorbesc în mod curent, ceea ce îmi spun ei. Nu este închis acest subiect. Nu, și acum va veni o presiune din ce în ce mai mare pe noi. Întotdeauna când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână, dar sunt oameni maturi și iau decizii pentru ei,” a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Prim-vicepreședinte PNL spune că este timpul ca PSD să își asume consecințele faptelor lor.

„Am avut un protocol negociat, ne-am respectat foștii parteneri, nu i-am atacat. Ei ne-au atacat în mod planificat, strategic, săptămână de săptămână. Au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă și nu e corect să ne pună laolaltă cu ei, pentru că noi nu am adus țara în criză, ci mințile deștepte și marii bărbați politici, marii strategi din Timișoara și Craiova sau de prin altă parte, au gândit această mișcare politică. Da, deci e timpul să își asume consecințele faptelor lor și să zică: Da, am dat jos Guvernul, guvernăm, punem altceva în loc,” a precizat Ciucu.

Primarul Capitalei acuză „iresponsabilitatea crasă” a politicienilor care au votat moțiunea de cenzură, având în vedere că în august avem programate evaluările a două mari agenții de rating.

Ciucu spune că nu știe cum va evolua criza politică și acuză colegi din PNL că au „tolerat” pe cei care au creat criza politică.

„Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au tolerat-o. Mă refer la mine în partid. Nu toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD, cum o fac eu în această seară”, a adăugat Ciprian Ciucu.

