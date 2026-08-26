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Ciucu, despre prevederile privind averile demnitarilor: E o prostie. ANI este trecută pe linie moartă din acest moment

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ciprian ciucu inquam octav ganea
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Poate afecta aderarea la OCDE

Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, fost preşedinte al Consiliului de Integritate al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), cataloghează drept „o prostie” modul în care s-a legiferat cu privire la averile demnitarilor. El susţine că această lege lipseşte de conţinut Agenţia, amintind că înfiinţarea instituţiei a fost condiţie pentru aderarea României la Uniunea Europeană.

„E o prostie. Ani şi ani nu s-a încălcat nimic. Dar acum, pentru că avem un reviriment al autoritarismului şi o degradare a statului de drept, acum, dintr-o dată, se încalcă. ANI este lipsită de conţinut, nu ştiu de ce o să mai avem ANI. Eu sunt fost preşedinte al Consiliului de Integritate al Agenţiei Naţionale de Integritate şi ştiu despre ce vorbesc. ANI este trecută pe linie moartă din acest moment”, a afirmat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la Euronews România, potrivit News.ro. 

El a adăugat că „nu îi convine o astfel de lege” şi va continua să „respecte formularul vechi” pentru că nu are ce să ascundă.

Ciucu a amintit că România a trebuit să introducă mecanismul privind integritatea aleşilor pentru a intra în Uniunea Europeană, spunând că acest mecanism „astăzi este distrus, efectiv, de acest partid sistem, care este PSD”.

CCR a decis că prevederile legale potrivit cărora declaraţiile de avere trebuie să conţină şi bunurile şi veniturile soţilor sunt neconstituţionale, admiţând astfel o sesizare vizând articole ale Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Poate afecta aderarea la OCDE

„Determină asumarea răspunderii penale a declarantului pentru informaţii pe care acesta nu le deţine/nu le cunoaşte în mod direct”, a argumentat Curtea.

De asemenea, declaraţiile de avere nu vor mai fi publice, Curtea invocând „concepţia europeană orientată spre necesitatea protecţiei vieţii private şi a datelor cu caracter personal”, dar şi prevederea din Constituţie potrivit căreia „autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Decizia Curţii produce efecte pentru viitor şi nu priveşte declaraţiile de avere şi de interese depuse anterior publicării deciziei în Monitorul Oficial.

Oficialii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au transmis că decizia CCR referitoare la declaraţiile de avere şi interese poate încălca toate angajamentele asumate de România la nivel internaţional în ultimii 20 de ani în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii în funcţia publică.

De asemenea, poate afecta aderarea la OCDE şi progresele înregistrate de România în cadrul exerciţiilor de monitorizare de la nivelul Uniunii Europene (Raportul privind Statul de Drept) sau Consiliul Europei (Grupul de State împotriva Corupţiei – GRECO)”.

Editor : Liviu Cojan

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