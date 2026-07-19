Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre viitorul politic al premierului Ilie Bolojan și despre o eventuală candidatură a acestuia la alegerile prezidențiale. Ciucu a declarat că este greu de anticipat dacă liderul PNL va intra în cursa pentru Palatul Cotroceni și susține că Bolojan a intrat „în colimatorul sistemului”, fiind vizat de atacuri și campanii de imagine.

Întrebat dacă Ilie Bolojan se îndreaptă spre o candidatură la Președinția României, Ciprian Ciucu a spus că este dificil de anticipat o astfel de decizie. El a afirmat că Bolojan a devenit ținta unor atacuri publice și a unor campanii de imagine negative, pe măsură ce a acumulat o influență politică mai mare.

„E foarte greu de spus acest lucru. Nu știu. Și e Bolojan, a intrat în colimatorul sistemului, se simte acest lucru. (...) Cu campanii media, atacuri orchestrate din plin, asocieri cu evenimente de care nu poate fi tras la răspundere. Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credință, care nu sunt ticaloși, care nu sunt prefecți, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt” a declarat primarul Capitalei.

Acesta a precizat că nu îl consideră pe Ilie Bolojan un politician perfect, însă susține că astfel de oameni ajung rar în poziții de vârf în stat.

„Lumea întrebă: « Care e faza cu Bolojan? De ce tot insistați atâta cu Bolojan ăsta, că poate nu nici cel mai deștept din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are și el pe ale lui, dar care e faza cu Bolojan?». Și răspunsul meu este foarte simplu - oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deștept, care are și el un trecut politic, care și el poate greși și a și greșit, ca noi toți, și eu am greșit. Dar genul acesta de oameni care răzbat atât de rar prin sistem și să ajungă în fruntea statului - a fost președinte interimar, putea să fie președinte și acum, dar n-a vrut, pentru că și-a ținut cuvântul, și prim-ministru un an de zile, ajung atât de rar genul acesta de oameni responsabili în fruntea statului și sunt atât de puțini și de aceea Ilie Bolojan” a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă PNL va mai colabora în viitor cu PSD, Ciprian Ciucu a declarat că, „în politică se spune să nu spui niciodată «niciodată», dar îmi doresc să spun «niciodată»”.

Editor : Alina Pralea