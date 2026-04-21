Ciucu dezvăluie că Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să se lepede de a face politică „a la pesede”

Ciprian Ciucu a declarat că Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor, în ședința de marți a Biroului Politic Național al PNL, că partidul trebuie să renunțe nu doar la alianța cu PSD, ci și la „politica a la pesede” și a pledat pentru o schimbare profundă de direcție și practici în interiorul formațiunii.

„Partidul Naţional Liberal nu trebuie doar să se lepede de PSD! Nu este suficient! Trebuie să se lepede inclusiv de a face politică a lá pesedé. Trebuie să aleagă o cale!”, a scris Ciucu, marți pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a prezentat și cele două direcții pe care le are formațiunea: „Are calea ușoară, de a continua ca până acum, alături de PSD. Sau are calea grea, să termine (unii colegi) cu toate sinecurile și cu toate golăniile. Unii sunt cu beneficiile, iar partidul şi alții dintre noi suntem cu înjurăturile.”

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei a criticat și confortul politic în alianțe.

„Calea cea mai comodă nu este calea care să ducă la rezultate și pentru partid și pentru țara noastră. A fi confortabil pentru PSD (cu referire la un ipotetic premier din PNL) înseamnă a nu lua deciziile corecte pentru România. Pentru că asta te împing să faci”, a mai subliniat Ciucu.

La final, Ciucu a precizat că mesajul reprezintă o parafrazare a unei intervenții interne.

„Ce vedeți mai sus este sumarizare, o parafrazare din mesajul lui Ilie Bolojan către Biroul Politic Național al PNL”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu