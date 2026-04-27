Ciucu, după ce AUR și social-democrații au anunțat că depun împreună moțiune: PNL nu va mai face coaliție cu PSD

Ciprian Ciucu, Foto Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a anunțat că liberalii nu vor face o nouă coaliție cu social-democrații, după ce PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună moțiune de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. Anunțul a venit în timp ce partidele proeuropene se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună. Mie mi se pare culmea iresponsabilității”, a scris Ciucu pe Facebook.

„Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a mai scris el.

Declarația lui Ciucu vine după ce Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

