Ciucu, după discuțiile cu Bolojan și ministrul Nazare: Termoenergetica primește împrumut pentru a evita blocajul financiar în ianuarie

Ciprian Ciucu a anunțat că a discutat, în întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria de duminică seara cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare despre datoriile de peste 2 miliarde lei și nevoia unei finanțări corecte a PMB, începând cu 2026. Primarul general a adăugat că au mai vorbit despre acordarea de către Executiv a unui împrumut modic către Termoenergetica ca să nu intre, din luna ianuarie, în incapacitate de plată, cât și preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și datoriile STB.

„Am avut în această seară o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan și cu domnul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare.

I-am informat cu privire la situația financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului București și a cauzelor (care tin de istoria recentă) care ne-au dus aici.

Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

reducerea, în anii 2024 și 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii). Acest bani NU au mai ajuns in București, Guvernul i-a folosit pentru altceva. alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare și transport public)”, a scris Ciprian Ciucu, duminică pe Facebook.

Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic, a mai spus edilul general.

De asemenea, au fost discuții și cu privire la un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, „dar cât mai repede”.

„Un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de de o finanțare corectă începând cu anul 2026! Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureștiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB și Termoenergetica, Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!”, a mai spus el.

Noul primar ales a dat vina pe deciziile politice luate de guvernele din ultimii 3 ani pentru datoriile Primăriei Capitalei.

„Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăți plus altele, nu am mai adăugat și datoriile lor către furnizorii lor). Este, cu aproximație, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat.

Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!”, a conchis Ciucu.

Editor : Ana Petrescu