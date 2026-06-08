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Ciucu, după suspendarea în instanţă a reorganizării PMB: Suntem într-o situaţie imposibilă. Au plecat oameni, s-au desfiinţat posturi

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus luni, despre suspendarea în instanţă a reorganizării primăriei, că instituția este „într-o situaţie imposibilă” pentru că deja au plecat oameni și s-au desfiinţat posturi. El a adăugat că această restructurare i-ar fi permis să crească salariile în instituție.

„Primăria Municipiului Bucureşti are o schemă de personal - doar aparatul primăriei, fără subordonate - de 1275 de posturi. Este o schemă uriaşă, în care responsabilitatea funcţionarilor publici este cvasi-inexistentă, cu cca. 150 de funcţii de conducere. Schema de personal a crescut cu fiecare nou primar, care, în mod natural, să spunem, a adus noi oameni în primărie. Astfel, au adăugat iar şi iar la schemă până am ajuns la o organigramă uriaşă şi disfuncţională", a scris Ciucu pe Facebook.

El a venit cu mai multe exemple, spunând că după a reorganizat primăria, a fost nevoie să desfiinţeze şi Serviciul Euro 2020, făcut prin 2018.

„Tot ca fapt divers, mai aveam şi 9 pompieri care stăteau degeaba şi cărora, atunci când le-am pus posturi la dispoziţie, posturi care presupun muncă, au zis pas. În baza reorganizării pe care am realizat-o, au rămas un număr de 85 de posturi de conducere, din cele 146. Mai de bun simţ, aş spune; nu am cum să lucrez cu 150 de funcţionari de conducere, nici nu am cum să-i cunosc pe toţi şi să-i evaluez”, spune Ciucu, potrivit News.ro.

El menţionează că Primăria nu a mai fost restructurată şi reformată de 16 ani.

„S-au perindat şase primari, dintre care trei interimari. Nici Gabriela Firea, nici Nicuşor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei. Dar au adăugat. Mi-am asumat eu, pentru o jumătate de mandat, de doi ani, ce nu au mai făcut de 16 ani, din 2010! Evident că reţelele de funcţionari şi toate sindicatele au sărit ca arse! Au urmat atacuri furibunde şi au deschis mai multe procese în justiţie. Vineri, una dintre instanţe a suspendat reorganizarea PMB. Asta, după ce mai înainte două alte instanţe ne dăduseră câștig de cauză. Deci, avem un scor de 2 la 1. Am câştigat 2 şi am pierdut 1”, arată Ciucu.

„Au suspendat târziu. Dacă te apuci să suspenzi, suspenzi atunci, imediat, într-o săptămână, nu după două luni. În acest interval au plecat oameni, s-au desfiinţat posturi, s-au creat alte posturi, conform necesităţilor din 2026, nu acelora din 2010, 2018 sau 2022!”, adaugă primarul.

„PMB şi subordonatele sunt împreună un monstru administrativ care cumulează 72 de instituţii subordonate şi la care se mai adaugă 19 spitale. Guvernarea lor, în mod realist şi eficient, este foarte grea! În Primăria Capitalei sunt salarii mici, mult în urma unor sectoare. Această restructurare mi-ar fi permis să cresc salariile. Ideea era să rămână cei care muncesc şi sunt competenţi, care să fie plătiţi corect! Pentru că nu eu am adus 2/3 din proiectele europene în risc de dezangajare, nu eu am făcut să avem corecţii pe proiectele europene de peste 300 de milioane de lei.

Acum iar s-au activat reţelele şi sindicatele şi încep să arunce cu acuze nefondate peste tot. Nu am nicio miză personală cu această reorganizare şi nici cu altele. Doar că au trecut ani şi ani de zile şi nimeni nu s-a atins de reţelele de influenţă din PMB, de funcţionarii care au schimbat mulţi primari şi care nu au livrat bunăstare politicienilor! Da, primarii sunt cei vizibili, dar vina pentru halul în care a ajuns oraşul nu este doar a primarilor. Sau este... în măsura în care au ales să închidă ochii şi să nu-i deranjeze cu nimic”, a mai scris Ciucu.

Declarația sa vine după ce Tribunalul București a decis suspendarea executării HCGMB 106/02.04.2026, prin care a fost aprobată noua organigramă a PMB, precum și a celor două dispoziții prin care era pusă în aplicare reorganizarea.

Editor : M.B.

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