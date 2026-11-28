Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal Ciprian Ciucu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă la Digi24, că este esenţial ca PNL şi USR să aibă candidaţi comuni la Primăria Capitalei şi la primăriile de sector, explicând că, dacă acest lucru nu se va realiza în Bucureşti, atunci nu se va face nici în ţară. Ciucu a mai spus că este posibil ca în unele oraşe să nu se facă această alianţă deoarece liberalii şi USR-iştii „se urăsc sincer şi dezinteresat”.

„Este esenţial. Să mă audă liberalii şi USR-iştii. Una este când pleci în alegeri într-un singur tur de la 17-20-25% şi alta este când pleci la 35-40%. Dacă nu facem o alianţă în Bucureşti, nu reuşim să facem în marile municipii din ţară. Şi acolo, una este când pleci de la 15-20% cu candidaţi separaţi şi pierdeţi împreună, amândoi, separat. Şi alta este când pleci cu candidaţi care au 35-40%, sau 30%. Ai o şansă reală să câştigi cât mai multe municipii. Şi pentru a câştiga alegerile naţionale este esenţial ca să câştigăm alegerile locale. Şi dacă nu se face în Bucureşti o astfel de alianţă, nu se va face nici în ţară”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a menţionat că este posibil ca în unele oraşe să nu se poată face această alianţă, deoarece în acele locuri liberalii şi USR-iştii „se urăsc sincer şi dezinteresat”.

„Sunt locuri în care ne vom înţelege, sunt locuri în care ei se urăsc sincer şi dezinteresat. Sunt oraşe în care liberalii şi USR-iştii se urăsc sincer şi dezinteresat. Şi nu vom reuşi peste tot. Este esenţial să reuşim în Bucureşti pentru a putea cere acest lucru fiecare în partidul lui la cât mai multe municipii din ţară. Eu cred că putem face o figură foarte bună în 2028, dacă suntem coerenţi şi dacă facem un proiect care chiar să fie o alternativă”, a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.

Editor : A.C.