Exclusiv Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe Grindeanu: PSD a demonstrat că are majoritate

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, îi cere președintelui Nicușor Dan să îl nominalizeze pe șeful PSD Sorin Grindeanu pentru formarea unui nou Guvern, argumentând că prin demiterea lui Ilie Bolojan a demonstrat că are majoritate parlamentară. Întrebat la Digi24 despre consultările de la Cotroceni, Ciucu a remarcat că șeful statului este „îngrijorat” de criza politică. 

Întrebat cum au decurs consultările de la Cotroceni, Ciucu a spus că l-a găsit pe Nicușor Dan „îngrijorat”. 

„Surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă dinainte de declanșarea crizei, și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă, pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați, controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier în aceleași condiții toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD”, a declarat Ciucu.

Întrebat despre Delia Velculescu, el spune că o consideră o persoană „decentă”, însă exclude clar un Guvern condus de un premier tehnocrat.

„Eu am schimbat câteva poziții publice și poziții nepublice în activitatea mea profesională. Când te duci într-un nou job atât de complex, îți iau câteva luni bune să te pui la punct. Sunt reforme care sunt în curs, partidele știu foarte bine unele, printre care PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni”, a spus el.

Ciucu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu pentru formarea unui nou Guvern.

„Din punctul nostru de vedere, și i-am spus Domnule președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. Au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un Guvern, și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un Guvern, să nu mai fugă de răspundere. (...) S-au încăpățânat să facă o majoritate cu AUR, Au dat jos guvernul. Acum, PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au o majoritate foarte bine să guverneze”, a declarat liberalul.

Ciucu reiterează că PNL nu va sprijini niciun Guvern din care va face parte PSD.

Noi nu votăm niciun Guvern PSD. Oamenii aceștia au avut cu noi un protocol pe care l-au încălcat și după care au dărâmat Guvernul. Să nu mizeze pe PNL. Nu avem încredere această formațiune politică”, a conchis prim-vicepreședinte PNL.

Declarațiile acestuia vin după mai bine de șapte ore de consultări la Cotroceni, în urma cărora Nicușor Dan a făcut un apel la responsabilitate.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a transmis președintele.

Între timp, au început să apară și primele nume vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat. Potrivit surselor politice, pe lista scurtă analizată în aceste zile se află mai multe figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete. 

