Ciucu îi răspunde lui Băsescu pe Facebook: Nu mai există „Partidele Alianței”. Cu ce îi dă dreptate fostului președinte

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat la o postare în care Traian Băsescu vorbește despre refacerea „alianței” de guvernare. Liberalul susține că PNL nu își va mai asuma o guvernare cu PSD și îl critică pe Nicușor Dan pentru că i-ar proteja pe social-democrați prin faptul că nu desemnează un premier din rândurile acestora.

„Partidul Național Liberal și-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD, a făcut ceea ce era corect să facă! PSD a fost laș și nu și-a asumat. Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii.

Trebuie să înțelegeți două lucruri:

(1) Nu mai există „Partidele Alianței”, pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Și nu PNL l-a distrus!”, a scris Ciprian Ciucu, marți, la o postare în care Traian Băsescu a vorbit despre refacerea fostei coaliții de guvernare și eventuala desemnare a unui premier PNL de către Nicușor Dan.

Ciucu i-a transmis fostului președinte că PNL nu își va mai asuma nimic cu PSD:„Pentru că nu avem încredere în PSD și nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme și devalizarea sistemului de energie. Cineva, pe vremuri, vorbea de băieții deștepți...”.

Edilul Capitalei l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că nu ar lua în calcul să desemneze un premier de la PSD:

„În rest, sunt de acord cu dumneavoastră: de ce domnul Președinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”

Reacția lui Ciprian Ciucu vine după ce Traian Băsescu a scris că un Guvern tehnocrat va fi unul slab, iar o astfel de învestire va însemna că inclusiv președintele devine „președinte surogat”. Fostul șef al statului a mai spus că noul premier trebuie să vină din rândurile PNL sau PSD și a vorbit despre refacerea coaliției de guvernare.

Citește și: Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un Guvern tehnocrat. Ce calcule se fac la USR și PSD (surse)

Editor : A.G.