Exclusiv Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Zombi e acela care are cotă de încredere sub 10%. Bolojan are un viitor politic bun”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL, i-a dat la Digi24 replica președintelui PSD Sorin Grindeanu, care a spus că premierul interimar Ilie Bolojan e un „zombi politic” și că „se agață de funcție”. Este „lipsă de respect”, a spus Ciucu.

„Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombi politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic este acela care are cotă de încredere cu o cifră, sub 10%”, a spus Ciucu.

„Cine a avut o guvernare demnă nu poate fi numit un zombi politic. Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan are un viitor politic foarte bun în față”, a adăugat el.

„Pe unde mergem, oamenii vin și ne încurajează și ne spun: gata, ajunge, numai guvernați cu PSD. Și aici sunt câteva argumente, nu numai așa, să te împotrivești. Primul argument este că PSD a fugit de răspundere, nu și-a asumat șeful guvernării Ciucă-Ciolacu. Noi am făcut acest lucru, ne-am asumat partea noastră de vină repetat - unu la mână. Doi la mână, noi, asumând vina pe care am avut-o în acea guvernare PSD-PNL, ne-am pus pe treabă prin Ilie Bolojan și guvernul său să îndreptăm ceea ce am greșit”, a continuat Ciucu.

„Ei n-au recunoscut că au greșit și nu au susținut guvernarea. Trei: acea coaliție foarte mare 60% PNL-PSD a lăsat loc partidelor de tip AUR să se manifeste și atunci avem de suferit cu toții. Deci, din punctul nostru de vedere, o separare pe termen lung și foarte lung, foarte foarte lung de PSD face bine democrației din România și sistemului nostru politic. Pentru că noi vrem să ne întărim în opoziție. Noi trebuie să ne reformăm partidul, trebuie să creștem o nouă generație de politicieni care să fie mai competenți și mai integri și să ne putem asuma guvernarea mai târziu”, a explicat el.

„În acest moment, ei au probat că au o coaliție. De ce se așteaptă soluții de la Partidul Național Liberal, care nu a creat această criză? Întotdeauna vedem - sau tind ei să uite - cine a creat această criză: niște minți luminate de la PSD. Trebuie să fie expuși, trebuie să fie invitați de către domnul președinte Nicușor Dan să formeze guvernul”, a mai spus Ciucu.

