Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că stilul său de viață demonstrează că nu s-a îmbogățit din funcție, în contextul în care procurorii DNA îl acuză că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit mită sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul emiterii unor documente de urbanism. „Nu merg la Monaco cu avioane private. S-a încercat construirea imaginii unui politician corupt, dar nu fac parte din acest film”, a spus Ciprian Ciucu la emisiunea „În fața ta”. Interviul integral îl puteți viziona duminică de la ora 14:00.

Edilul Capitalei afirmă că un primar de sector care ar urmări să se îmbogățească ar avea mijloacele să o facă, însă spune că nu a acceptat niciodată astfel de practici.

„Fără să mă victimizez, pentru că sunt convins că voi trece cu bine și peste această încercare, sunt un om care s-a ținut întotdeauna departe de orice fel de mizerie. Vă rog să mă credeți că, dacă un primar de sector ar vrea să se îmbogățească, ar avea posibilitatea să o facă. Eu am respins orice tentativă de a avea un comportament lipsit de integritate. Nu mi-am schimbat stilul de viață. Nu merg la Monaco cu avioane private. Am fost în concediu, este adevărat, dar pe banii mei, din salariul meu și al soției. Am zburat cu o companie low-cost în Portugalia și am stat o săptămână. Atât ne-am permis”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Acesta a spus că locuiește într-un bloc obișnuit și că nu duce un stil de viață extravagant.

„Sunt, cred, singurul primar al unui oraș mare din Uniunea Europeană care, atunci când ajunge acasă, urcă în lift împreună cu curierii de la Glovo sau de la alte firme de livrare. Locuiesc într-un bloc obișnuit, alături de oameni decenți, pe care îi respect. S-a încercat construirea imaginii unui politician corupt, dar nu fac parte din acest film. Vreau să fie foarte clar”, a mai precizat primarul general.

Totodată, edilul susține că își poate justifica toate bunurile pe care le deține, nefăcând parte din categoria politicienilor care „își construiesc vile de 500.000 de euro”. Ciprian Ciucu a mai adăugat că acest lucru s-ar fi văzut în stilul său de viață.

„Există două tipuri de politicieni. Sunt politicieni care nu își pot justifica averile și sunt politicieni care își pot explica fiecare bun pe care îl dețin. Eu am un apartament cu trei camere, cumpărat prin credit bancar în 2010, pentru care încă plătesc rate. Mai am o garsonieră cumpărată în urmă cu peste douăzeci de ani, pe care am achitat-o integral. Și mașina pe care o conduc poate fi justificată fără nicio problemă”, a declarat acesta.

Ce spune despre acuzațiile DNA

Ciprian Ciucu și-a susținut nevinovăția și a respins acuzațiile care îi sunt aduse de procurorii DNA. Acesta a declarat că dacă ar fi fost implicat în presupusele plăți din campania electorală, anchetatorii ar fi avut interceptări sau alte probe care să demonstreze acest lucru.

„Sunt acuzat că s-ar fi plătit niște bani despre care eu aș fi știut în campania electorală din toamna anului 2025. Despre asta este vorba. Procurorii trebuie să dovedească aceste acuzații. Eu nu am luat niciun fel de șpagă. Vreau să fie foarte clar acest lucru”, spune primarul Capitalei.

Referitor la dosarul de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR), în care numele său a fost menționat, Ciucu afirmă că nu are nicio legătură cu ancheta.

„Am văzut că numele meu este invocat în acel dosar, în care o doamnă era cercetată și pentru alte fapte. În niște înregistrări apărea afirmația că trebuie deblocată o situație în Sectorul 6 și că ar trebui făcute anumite plăți pentru campania mea electorală. Asta ni s-a comunicat și asta au prezentat și public. Eu pot spune foarte clar că nu am nicio legătură cu aceste fapte”, a precizat primarul Capitalei.

Editor : Alina Pralea