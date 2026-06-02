Ciucu, mesaj dur către liderii PSD: Aţi dispărut ca măgarii în ceaţă. Nasol că nu ați rezolvat problema ca să vă puteți căra la Monaco

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, vine cu un atac, marţi, la adresa PSD, în contextul nominalizării unui nou premier, el acuzându-i pe social-democraţi că nu îşi asumă guvernarea.

„Bravo vouă, geniilor! Mari bărbaţi de stat, aţi lăsat ţara fără guvern, dar când este vorba despre soluţii şi asumare dispăreţi ca măgarii în ceaţă. Apropo, unde au dispărut toţi liderii PSD în ultima săptămână? Nasol, vine vara, vin vacanţele şi voi n-aţi rezolvat problema şi nu vă puteţi căra liniştiţi la Monaco, Capri şi pe unde vă mai duceţi voi să cheltuiţi banii românilor”, scrie prim-vicepreşedintele PNL, primarul Capitalei Ciprian Ciucu pe Facebook.

El arată că îl tot invită presa să apară prin emisiuni şi nu se duce pentru că nu are de ce, pentru că nu s-a schimbat nimic.

„Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziţia PNL, căci tot se aruncă fel şi fel de naraţiuni pe piaţă. Partidul Naţional Liberal şi-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaştere a greşelilor din trecutul foarte recent. Şi, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă! PSD a fugit de raspundere şi nu şi-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos şi a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv — ţara îşi revenea după măsurile grele şi nepopulare. Privilegiile: funcţii, contracte, intermediarii din energie etc”, subliniază Ciucu, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei spune că „nu mai există „Partidele Alianţei” pentru că nu mai există o „alianţă”, a fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare şi au dat jos guvernul.

„Fuseseră avertizaţi de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare! NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Şi nu PNL l-a distrus!”, adaugă Ciucu.

Ciprian Ciucu mai afirmă că PNL nu mai poate avea o alianţă/coaliţie, „pentru că nivelul încrederii pe care o au în PSD este sub nivelul mării”.

„NU MAI AVEM ÎNCREDERE. S-au comportat mişeleşte, ajunge! E simplu: nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme şi devalizarea sistemului de energie. Nu vrem să mai fim asociaţi cu ei, vrem să avem propria cale şi să vedem dacă vom mai merita vreodată încrederea românilor!”, menţionează Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL arată că a mai văzut, de prea multe ori, acest film.

„Repetat, pe final de mandat ies de la guvernare, apoi ne ţin lecţii! Şi vin iar să cerşească votul românilor! Şi atacă guvernul care vine, că este de tehnocraţi sau politic. De câte ori să îi lăsăm să îi prostească pe români şi pe noi toţi?”, se întreabă Ciucu.

El subliniază că preşedintele a dat asigurări că în curând vom avea un guvern şi o soluţie.

„Să îi dăm acest credit! Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluţia, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluţie, că fug de responsabilitatea guvernării şi basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuţie, dar fără PSD! Reiau ce am spus în urmă cu o săptămână: De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredinţându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-şi asume dl. Preşedinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”, menţionează Ciucu.

