Live TV

Ciucu, mesaj dur către liderii PSD: Aţi dispărut ca măgarii în ceaţă. Nasol că nu ați rezolvat problema ca să vă puteți căra la Monaco

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, vine cu un atac, marţi, la adresa PSD, în contextul nominalizării unui nou premier, el acuzându-i pe social-democraţi că nu îşi asumă guvernarea. „Bravo vouă, geniilor! Mari bărbaţi de stat, aţi lăsat ţara fără guvern, dar când este vorba despre soluţii şi asumare dispăreţi ca măgarii în ceaţă”, le transmite primarul Capitalei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Bravo vouă, geniilor! Mari bărbaţi de stat, aţi lăsat ţara fără guvern, dar când este vorba despre soluţii şi asumare dispăreţi ca măgarii în ceaţă. Apropo, unde au dispărut toţi liderii PSD în ultima săptămână? Nasol, vine vara, vin vacanţele şi voi n-aţi rezolvat problema şi nu vă puteţi căra liniştiţi la Monaco, Capri şi pe unde vă mai duceţi voi să cheltuiţi banii românilor”, scrie prim-vicepreşedintele PNL, primarul Capitalei Ciprian Ciucu pe Facebook.

El arată că îl tot invită presa să apară prin emisiuni şi nu se duce pentru că nu are de ce, pentru că nu s-a schimbat nimic.

„Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziţia PNL, căci tot se aruncă fel şi fel de naraţiuni pe piaţă. Partidul Naţional Liberal şi-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaştere a greşelilor din trecutul foarte recent. Şi, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă! PSD a fugit de raspundere şi nu şi-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos şi a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv — ţara îşi revenea după măsurile grele şi nepopulare. Privilegiile: funcţii, contracte, intermediarii din energie etc”, subliniază Ciucu, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei spune că „nu mai există „Partidele Alianţei” pentru că nu mai există o „alianţă”, a fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare şi au dat jos guvernul.

„Fuseseră avertizaţi de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare! NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Şi nu PNL l-a distrus!”, adaugă Ciucu.

Ciprian Ciucu mai afirmă că PNL nu mai poate avea o alianţă/coaliţie, „pentru că nivelul încrederii pe care o au în PSD este sub nivelul mării”.

„NU MAI AVEM ÎNCREDERE. S-au comportat mişeleşte, ajunge! E simplu: nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme şi devalizarea sistemului de energie. Nu vrem să mai fim asociaţi cu ei, vrem să avem propria cale şi să vedem dacă vom mai merita vreodată încrederea românilor!”, menţionează Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL arată că a mai văzut, de prea multe ori, acest film.

„Repetat, pe final de mandat ies de la guvernare, apoi ne ţin lecţii! Şi vin iar să cerşească votul românilor! Şi atacă guvernul care vine, că este de tehnocraţi sau politic. De câte ori să îi lăsăm să îi prostească pe români şi pe noi toţi?”, se întreabă Ciucu.

El subliniază că preşedintele a dat asigurări că în curând vom avea un guvern şi o soluţie.

„Să îi dăm acest credit! Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluţia, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluţie, că fug de responsabilitatea guvernării şi basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuţie, dar fără PSD! Reiau ce am spus în urmă cu o săptămână: De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredinţându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-şi asume dl. Preşedinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”, menţionează Ciucu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senat 3
Parlamentul votează noua conducere a Institutului Cultural Român. PSD și AUR și-au susținut reciproc candidații
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare
studenti la examen
Organizațiile studențești cer interzicerea politicienilor la conducerea universităților: „Pot fi instrumente de recrutare”
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid 220 de studenți: „Mi-am asumat să aduc tineri în echipă”
Daniel Fenechiu.
PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea...
Ultimele știri
Prima reacție a șefului Armatei, generalul Gheorghiță Vlad: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui