Ciprian Ciucu a spus, în exclusivitate la Digi24, că „natural” îi vine să „toace” noul Guvern, pentru că este al unui alt partid, însă, a subliniat edilul, nu vrea să facă asta și să înceapă „cu stângul” relația cu executivul Luca Niculescu. „O să vedem pe parcurs” cum va fi, a punctat primarul general al Capitalei.

Întrebat dacă se așteaptă la piedici din partea noului guvern în ceea ce privește alocarea de fonduri, Ciprian Ciucu a spus nu este momentul „să speculăm”.

„Haideți, să nu speculăm. Tomai de aceea, deși natural îmi vine să toc acest guvern pentru că este al unui alt partid, nu vreau să încep eu un conflict cu actualul executiv și nu vreau să încep cu stângul relația cu ei”, a declarat primarul general la Digi24.

„Și atunci mă abțin, ați văzut, până acum m-am abținut și nu o să spun că mă aștept să fie așa sau alminteri. Pur și simplu eu o să mă port civilizat, o să mă port conform funcției, având relații instituționale, și plec de la premisa că trebuie să avem niște relații instituționale corecte și bune. Dacă nu va fi așa, o să vedem pe parcurs”, a punctat Ciprian Ciucu.

Editor : Liviu Cojan